В Узбекистане разрешили давать ребёнку имя отца в качестве фамилии
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан на пленарном заседании, состоявшемся 8 августа, одобрил документ, законодательно закрепляющий возможность непосредственно давать ребёнку имя отца в качестве фамилии. Закон направлен Президенту для подписания.
Это важное правовое изменение призвано упростить основанные на национальных ценностях и традициях имянаречения среди населения.
Действующий порядок и возникший пробел
Согласно действующему законодательству, фамилия ребёнка определялась исходя из фамилии отца или матери. Кроме того, с учётом национальных традиций существовала возможность выбрать в качестве фамилии имя деда по родословной.
Однако в Семейном кодексе не было чёткого и прямого указания на возможность использования имени отца непосредственно в качестве фамилии, что на практике приводило к некоторым недоразумениям.
Изменения, вносимые в статью 69 Семейного кодекса
Принятым новым законом в статью 69 Семейного кодекса вносятся соответствующие дополнения и изменения. Отныне родители напрямую получают право оформлять имя отца своих детей в качестве фамилии.
По словам сенаторов, эта правовая норма:
создаст дополнительные удобства при выборе фамилии ребёнка в соответствии с национальными и религиозными традициями;
предотвратит правовую неопределённость при выборе имени ребёнка и столкновение граждан с бюрократическими препятствиями.
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