В Узбекистане разрешили давать ребёнку имя отца в качестве фамилии

·120·Общество
В Узбекистане разрешили давать ребёнку имя отца в качестве фамилии

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан на пленарном заседании, состоявшемся 8 августа, одобрил документ, законодательно закрепляющий возможность непосредственно давать ребёнку имя отца в качестве фамилии. Закон направлен Президенту для подписания.

Это важное правовое изменение призвано упростить основанные на национальных ценностях и традициях имянаречения среди населения.

Действующий порядок и возникший пробел

Согласно действующему законодательству, фамилия ребёнка определялась исходя из фамилии отца или матери. Кроме того, с учётом национальных традиций существовала возможность выбрать в качестве фамилии имя деда по родословной.

Однако в Семейном кодексе не было чёткого и прямого указания на возможность использования имени отца непосредственно в качестве фамилии, что на практике приводило к некоторым недоразумениям.

Изменения, вносимые в статью 69 Семейного кодекса

Принятым новым законом в статью 69 Семейного кодекса вносятся соответствующие дополнения и изменения. Отныне родители напрямую получают право оформлять имя отца своих детей в качестве фамилии.

По словам сенаторов, эта правовая норма:

  • создаст дополнительные удобства при выборе фамилии ребёнка в соответствии с национальными и религиозными традициями;

  • предотвратит правовую неопределённость при выборе имени ребёнка и столкновение граждан с бюрократическими препятствиями.

УзбекистанОлий Мажлис
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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