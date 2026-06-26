Мужчина осужден за избиение жены, потерявшей 80 млн сумов на трейдинге

·42·Общество
Мужчина осужден за избиение жены, потерявшей 80 млн сумов на трейдинге

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области судебным разбирательством завершился семейный конфликт, возникший из-за трейдинга. 60-летний мужчина был привлечен к ответственности за нанесение телесных повреждений супруге.

Согласно материалам дела, мужчина вернулся домой из России в сентябре 2025 года. Тогда он узнал, что жена пыталась приумножить семейные сбережения и кредитные средства через интернет-трейдинг, но в итоге потеряла все деньги.

Как выяснилось, женщина сначала перевела свои 40 миллионов сумов, а затем еще 40 миллионов сумов, взятых в кредит в TBC Банк, профилю под названием «Абдуллох трейдер» в мессенджере Telegram. В результате семья лишилась в общей сложности 80 миллионов сумов.

Разгневанный этим случившимся, мужчина в порыве ярости нанес удар супруге в область поясницы. Согласно заключению медицинской экспертизы, у женщины был диагностирован закрытый перелом ребер.

В ходе судебного процесса мужчина полностью признал свою вину, выразил раскаяние и сообщил, что помирился с супругой. Несмотря на это, суд признал его виновным и назначил штраф в размере 20 миллионов 600 тысяч сумов.

Яккабагский районКашкадарьинская областьTBC БанкРоссия
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