В городах России появилась возможность оплачивать городские парковки через приложения Yandex

Для автовладельцев в пятнадцати крупных городах России стало удобнее пользоваться городскими парковками. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь водители могут быстро оплачивать стоянку Yandex Го и Yandex Заправки через приложения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая функция призвана упростить повседневные поездки автомобилистов: она позволяет сократить время поиска парковки и оплачивать услуги в цифровом формате. Сейчас сервис полностью работает в пятнадцати городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Интерфейс приложений и возможности карты

Чтобы воспользоваться соответствующим сервисом, пользователям достаточно открыть специальный раздел.этот раздел расположен на главной странице, а вего можно найти в разделе «Заправки».

Интерактивная карта в интерфейсе приложения обозначает зоны парковки разными цветами в зависимости от стоимости. Это позволяет водителям сразу увидеть цену стоянки и выбрать наиболее подходящее место с учётом своего бюджета.

Процесс оплаты и дополнительные возможности

Порядок бронирования парковочного места упрощён: водителю нужно выполнить всего несколько действий:

Ввести государственный номер автомобиля

Указать продолжительность стоянки

Оплатить услугу банковской картой, подключённой к приложению

При необходимости пользователи могут продлить время парковки или, наоборот, завершить её досрочно. Кроме того, по данным представителей компании, в числе этих приложенийтакже есть интерактивная карта автозаправочных станций, которая помогает водителям быстрее находить нужную инфраструктуру по пути.