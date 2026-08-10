В городах России появилась возможность оплачивать городские парковки через приложения Yandex
Для автовладельцев в пятнадцати крупных городах России стало удобнее пользоваться городскими парковками. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь водители могут быстро оплачивать стоянку Yandex Го и Yandex Заправки через приложения. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Новая функция призвана упростить повседневные поездки автомобилистов: она позволяет сократить время поиска парковки и оплачивать услуги в цифровом формате. Сейчас сервис полностью работает в пятнадцати городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.
Интерфейс приложений и возможности картыЧтобы воспользоваться соответствующим сервисом, пользователям достаточно открыть специальный раздел. Yandex Заправки этот раздел расположен на главной странице, а в Yandex Го его можно найти в разделе «Заправки».
Интерактивная карта в интерфейсе приложения обозначает зоны парковки разными цветами в зависимости от стоимости. Это позволяет водителям сразу увидеть цену стоянки и выбрать наиболее подходящее место с учётом своего бюджета.
Процесс оплаты и дополнительные возможностиПорядок бронирования парковочного места упрощён: водителю нужно выполнить всего несколько действий:
- Ввести государственный номер автомобиля
- Указать продолжительность стоянки
- Оплатить услугу банковской картой, подключённой к приложению
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