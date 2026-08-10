В городах России появилась возможность оплачивать городские парковки через приложения Yandex

·39·Технологии
В городах России появилась возможность оплачивать городские парковки через приложения Yandex

Для автовладельцев в пятнадцати крупных городах России стало удобнее пользоваться городскими парковками. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь водители могут быстро оплачивать стоянку Yandex Го и Yandex Заправки через приложения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая функция призвана упростить повседневные поездки автомобилистов: она позволяет сократить время поиска парковки и оплачивать услуги в цифровом формате. Сейчас сервис полностью работает в пятнадцати городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Интерфейс приложений и возможности карты

Чтобы воспользоваться соответствующим сервисом, пользователям достаточно открыть специальный раздел. Yandex Заправки этот раздел расположен на главной странице, а в Yandex Го его можно найти в разделе «Заправки».

Интерактивная карта в интерфейсе приложения обозначает зоны парковки разными цветами в зависимости от стоимости. Это позволяет водителям сразу увидеть цену стоянки и выбрать наиболее подходящее место с учётом своего бюджета.

Процесс оплаты и дополнительные возможности

Порядок бронирования парковочного места упрощён: водителю нужно выполнить всего несколько действий:

  • Ввести государственный номер автомобиля
  • Указать продолжительность стоянки
  • Оплатить услугу банковской картой, подключённой к приложению
При необходимости пользователи могут продлить время парковки или, наоборот, завершить её досрочно. Кроме того, по данным представителей компании, в числе этих приложений Yandex Карталар также есть интерактивная карта автозаправочных станций, которая помогает водителям быстрее находить нужную инфраструктуру по пути.

Yandex GoПарковкиТехнологииПриложенияТранспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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