Супер-трансфер в «Сити»: достигнута личная договорённость с Аюб Буадди!

Английский клуб «Манчестер Сити» близок к подписанию полузащитника французского «Лилл», талантливого Аюб Буадди. Об этом сообщил известный инсайдер и спортивный журналист Фабритсио Романо.

Команда Энсо Мареска лидирует в борьбе за одного из самых талантливых молодых футболистов нового поколения.

Личный контракт и соглашение до 2031 года

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«Горожане» полностью согласовали условия личного контракта с 18-летним марокканским полузащитником.

В настоящее время между клубами проходит заключительный этап переговоров по итоговой сумме трансфера и условиям выплат.

Ожидается, что Аюб Буадди подпишет с манчестерским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

Статистика в «Лилл» и яркая игра на ЧМ-2026

Несмотря на свой юный возраст, Аюб Буадди уже успел получить значительный опыт на высоком уровне.

Он провёл 96 официальных матчей в основном составе клуба «Лилл» и отдал 4 результативные передачи.

Кроме того, полузащитник стал одной из ключевых фигур сборной Марокко на чемпионате мира 2026 года. Он выходил в стартовом составе во всех 5 матчах турнира и благодаря своей надёжной и содержательной игре привлёк внимание топ-клубов.

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