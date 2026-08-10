Манчестер Юнайтед рассматривает новые варианты в конце трансферного окна

По информации ТЭАМталк, клуб Манчестер Юнайтед, продолжающий попытки усилить состав в последние недели трансферного окна, серьезно изучает альтернативных кандидатов на позицию левого защитника. Английский гранд, ранее укрепивший линию полузащиты, обозначил приобретение нового флангового защитника в качестве одной из главных задач летнего трансферного периода. Об этом сообщает Goal.com.

Изначально главной целью команды с «Олд Траффорд» был Льюис Холл. Отмечалось, что сам английский футболист не против перехода в манчестерский клуб и положительно относится к трансферу. Однако руководство «Ньюкасл Юнайтед» четко дало понять, что не намерено отпускать своего игрока, из-за чего переговоры по этому вопросу пришлось временно приостановить.

Давид Раум — один из главных кандидатов

На фоне осложнения ситуации селекционный отдел во главе со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом начал анализировать другие альтернативы. В частности, защитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум остается одним из самых серьезных кандидатов в сфере интересов Манчестер Юнайтед.

Приближение к концу действующего контракта 28-летнего футболиста делает этот трансфер еще более привлекательным для английского клуба. По информации источника, в договоре защитника предусмотрена сумма отступных около 34 миллионов фунтов стерлингов, однако при непродлении контракта стоимость трансфера может оказаться ниже 30 миллионов фунтов.

Личные переговоры и конкуренция

По информации ТЭАМталк, Давид Раум уже провел предварительные переговоры с представителями Манчестер Юнайтед. Немецкий футболист заявил о готовности перейти в английскую команду и конкурировать с Люком Шоу за место в основном составе.

Манчестер Юнайтед использует все возможности, чтобы решить проблему на фланге обороны до закрытия трансферного окна. Если «Ньюкасл» не изменит свою позицию, ожидается, что клуб полностью сосредоточится на трансфере Давида Раума.