Манчестер Юнайтед ищет левого защитника в конце трансферного окна

·72·Спорт
Манчестер Юнайтед ищет левого защитника в конце трансферного окна

Войдя в последние недели летнего трансферного окна, Манчестер Юнайтед начал активные действия по усилению состава, в частности для решения проблемы на позиции левого защитника. После укрепления центральной линии в начале лета руководство клуба определило позицию крайнего защитника как приоритетную задачу. ТЭАМталк сообщает, что английский клуб рассматривает несколько альтернативных вариантов. Об этом Goal.com сообщает .

Ранее «красные дьяволы» выбрали Льюиса Холла в качестве главной цели, и сам футболист был готов перейти на Олд Траффорд. Однако его клуб, «Ньюкасл Юнайтед», категорически выступил против трансфера и заявил, что не отпустит игрока. Поэтому переговоры по английскому футболисту временно приостановлены, хотя манкунианский клуб может вернуться к этому варианту в будущем.

Давид Раум — один из главных кандидатов

Селекционная группа во главе со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом внимательно изучает другие альтернативы с учетом сложившейся ситуации. В этом списке игрок «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум выделяется как один из главных кандидатов. Контракт 28-летнего футболиста приближается к завершению, что делает его еще более привлекательным для английского клуба.

По данным источника, до окончания действующего контракта футболиста осталось менее 12 месяцев. Хотя в его соглашении прописана компенсация в размере около 34 миллионов фунтов стерлингов, представители считают, что в случае непродления контракта Манчестер Юнайтед сможет приобрести его менее чем за 30 миллионов фунтов.

Также стало известно, что Давид Раум уже провел переговоры с представителями Манчестер Юнайтед. Сам защитник хочет продолжить карьеру на Олд Траффорд и готов побороться с Люком Шоу за место в основном составе.

Манчестер ЮнайтедДавид РаумТрансферыАПЛФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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