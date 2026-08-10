Компания Сила получила кредит в 1,4 млрд долларов от Пентагона США

Американский стартап Сила добился выделения крупного кредита в размере 1,4 млрд долларов от Министерства обороны США для расширения производства кремний-углеродных аккумуляторных материалов. Финансовая поддержка предоставлена в условиях, когда автопроизводители и оборонные подрядчики сталкиваются с трудностями при поиске аккумуляторного сырья, произведённого за пределами Китая. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, сегодня большинство анодов литий-ионных батарей изготавливается с использованием графита, а цепочка поставок в этой сфере полностью контролируется китайскими компаниями. Поэтому многие предприятия, включая Груп14 и Амприус, пытаются внедрить аноды на основе кремния. Этот материал позволяет хранить на 20–40 процентов больше электроэнергии по сравнению с графитовыми анодами.

Технологические преимущества и производственные мощности

Повышение энергетической плотности открывает возможность значительно увеличить время работы батарей либо сделать их более компактными и лёгкими. Эти характеристики особенно важны для устройств транспортного и оборонного назначения, таких как дроны и электромобили. Сила производит свой кремний-углеродный материал на заводе в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон.

Это предприятие считается одним из немногих источников анодных материалов, не зависящих от тарифов и геополитических ограничений. Завод, начавший работу в сентябре этого года, сегодня способен производить около 2 ГВт·ч анодного материала в год. Сила работает над увеличением мощности предприятия в пять раз, что позволит выпускать сырьё для более чем 100 тысяч электромобилей.

Инвестиции и будущее сотрудничество

В июле Сила привлекла 300 млн долларов для финансирования расширения завода. Раунд инвестиций возглавили компании Атреидес Манагемент и Суттер Хилл Вентурес. По данным ПитчБук, на сегодняшний день Сила удалось привлечь от частных инвесторов более 1,5 млрд долларов.

Компания уже заключила контракты с такими крупными игроками, как Mercedes и Панасоник. Новый кредит от Пентагона может открыть двери для сотрудничества с оборонными компаниями. Кроме того, Министерство обороны США сообщило о выделении средств ещё трём компаниям в рамках этого соглашения.