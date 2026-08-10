Арсенал начал переговоры с Вест Хэмом по трансферу Рейсса Нельсона

Лондонский «Арсенал» начал переговоры с «Вест Хэмом» по продаже вингера Рейсса Нельсона. Микель Артета подвёл итоги по составу и активизировал работу по его оптимизации в последние дни летнего трансферного окна. Как сообщает Стандард Sport, 26-летний футболист провёл два последних сезона в аренде и, как ожидается, снова покинет клуб, чтобы получать стабильную игровую практику в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нападающий не входит в основные планы Микеля Артеты. В течение последних двух сезонов он выступал вдали от стадиона «Эмирейтс», играя за «Брентфорд» и «Фулхэм». Поскольку «Арсенал» намерен усилить и развивать свою линию атаки, Нельсон вновь оказался за пределами основного состава. Это вызвало интерес со стороны другого лондонского клуба — «Вест Хэма», который готовится укрепить состав в борьбе за возвращение в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Условия трансфера и интересы сторон

«Вест Хэм» официально обратился к «Арсеналу», чтобы обсудить условия перехода Нельсона. Однако пока неизвестно, согласится ли футболист на переход во второй дивизион английского футбола. Руководство «Арсенала» воодушевлено возникшим интересом и стремится найти подходящее решение для игрока, который вступил в последний год действующего контракта.

Хотя клуб предпочитает полноценную продажу, чтобы пополнить трансферный бюджет, он не исключает ещё одной аренды, если финансовые условия будут соответствовать стоимости воспитанника академии «Хейл-Энд». В настоящее время переговоры сосредоточены на структуре сделки, а «Вест Хэм» рассматривает вариант аренды для усиления состава. Тем не менее, по сообщениям СМИ, стандартная арендная сделка не является оптимальным решением для «Молотобойцев».

Статус контракта и планы на будущее

Чтобы не потерять футболиста бесплатно следующим летом, «Арсенал» сохраняет право активировать опцию продления его контракта на 12 месяцев. Этот метод клуб уже успешно применял ранее, чтобы защитить рыночную стоимость резервных игроков. Участие Нельсона в предсезонных матчах также породило предположения о его будущем.

Он вышел на поле в матчах против «Жироны» и «Реал Бетиса», но остался в запасе в игре с дортмундской «Боруссией». Отсутствие игрового времени в товарищеских матчах высокого уровня часто свидетельствует о том, что футболист близок к уходу из команды. Микель Артета намерен избавиться от лишних игроков в процессе подготовки команды к новому сезону, и ожидается, что судьба Нельсона будет решена в ближайшие дни.