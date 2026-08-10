Марк Кукурелья дал первое интервью после перехода в «Реал Мадрид»

·108·Спорт
Марк Кукурелья дал первое интервью после перехода в «Реал Мадрид»

Испанский защитник Марк Кукурелья, перешедший в состав мадридского «Реал Мадрид», поделился своими первыми впечатлениями после завершения трансфера. Футболист назвал это решение одним из важнейших шагов в своей карьере.

В эксклюзивном интервью официальному телевидению клуба (Реал Мадрид ТВ) испанский защитник отметил, что присоединение к мадридской команде было его детской мечтой.

«Каждый ребёнок, который играет в футбол, хочет выступать за этот клуб»

Марк Кукурелья не скрыл, что процесс ожидания затянулся, однако в итоге возможность надеть футболку «королевского клуба» принесла ему безграничную радость:

«Я очень счастлив. Процесс ожидания занял много времени, но наконец я здесь. Сегодня я тренировался с новыми партнёрами по команде и познакомился со всеми сотрудниками клуба. Теперь с нетерпением жду возможности постепенно узнать их ещё лучше и провести великолепный сезон.

Безусловно, для меня это большая гордость. Это величайший клуб Европы с богатой историей. Быть здесь сегодня — для меня привилегия, честь и, прежде всего, награда за весь труд, проделанный мной на протяжении карьеры. Для любого ребёнка, который начинает играть в футбол, очень трудно отказаться от возможности выступать за такой клуб. Мне предоставили такую возможность, и у меня не было никаких сомнений», — сказал защитник.

Волшебные вечера на «Бернабеу» и новая ответственность

Кукурелья также добавил, что с нетерпением ждёт возможности пережить незабываемые матчи на «Сантьяго Бернабеу» и победные выступления в Лиге чемпионов уже непосредственно на поле:

«В качестве зрителя я видел все волшебные вечера на «Бернабеу», камбэки команды и все трофеи, завоёванные в Лиге чемпионов. Теперь у меня есть возможность испытать всё это на собственном опыте и стать частью этой истории — это огромная ответственность. В то же время это очень приятный и важный вызов для меня», — подытожил он.

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Марк КукурельяРеал МадридСантьяго Бернабеу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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