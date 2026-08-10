Арчер Авиатион приобрела бывшего конкурента Виск Аеро

Производитель электрических летательных аппаратов Арчер Авиатион официально приобрела своего бывшего конкурента Виск Аеро. Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на официальные финансовые документы, опубликованные в понедельник, крупная сделка состоялась после многолетних судебных споров между компаниями и открывает новый этап в аэрокосмической отрасли. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

Согласно условиям сделки, Boeing согласилась продать Арчер компанию Виск Аеро, а также еще две дочерние структуры — СкйГрид, занимающуюся программным обеспечением для управления цифровым воздушным движением, и производителя дронов Инситу. Взамен Boeing получит акции нового выпуска Арчер.

От судебного спора к стратегическому партнерству

Покупка стала логичным завершением сложных и противоречивых отношений между компаниями. В апреле 2021 года Виск подала в суд на Арчер, обвинив ее в краже конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности. Длившийся два года судебный процесс завершился неожиданным соглашением: стороны не только отказались от взаимных претензий, но и начали тесно сотрудничать.

В соответствии с тем соглашением Арчер сделала Виск эксклюзивным поставщиком автономных технологий. Виск Аеро берет начало от стартапа Киттйхавк, который поддерживал один из основателей Google Ларри Пейдж, а затем компания развивалась при поддержке Boeing. Boeing инвестировала в Виск миллионы долларов и к 2023 году превратила ее в свою дочернюю компанию, находящуюся под полным контролем.

Расширение Арчер и планы на будущее

Основанная в 2018 году компания Арчер Авиатион со штаб-квартирой в Калифорнии в последние годы значительно расширила свою деятельность. Помимо создания сети городских воздушных такси, компания вышла на рынок обороны. В частности, в конце 2024 года Арчер привлекла 430 миллионов долларов на финансирование программы Арчер Дефенсе, а в 2025 году получила еще 300 миллионов долларов от крупных институциональных инвесторов, включая BlackRock.

Кроме того, Арчер заключила эксклюзивное соглашение с производителем вооружений Anduril о совместной разработке гибридного ВТОЛ-летательного аппарата для выполнения важных оборонных задач. Компания, вышедшая на биржу в 2021 году, добивается успехов в испытаниях полностью электрического летательного аппарата Миднигхт и готовится начать работу в текущем году в рамках специальной программы Белого дома.