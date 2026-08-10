Арчер Авиатион приобрела бывшего конкурента Виск Аеро

·54·Технологии
Арчер Авиатион приобрела бывшего конкурента Виск Аеро

Производитель электрических летательных аппаратов Арчер Авиатион официально приобрела своего бывшего конкурента Виск Аеро. Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на официальные финансовые документы, опубликованные в понедельник, крупная сделка состоялась после многолетних судебных споров между компаниями и открывает новый этап в аэрокосмической отрасли. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

Согласно условиям сделки, Boeing согласилась продать Арчер компанию Виск Аеро, а также еще две дочерние структуры — СкйГрид, занимающуюся программным обеспечением для управления цифровым воздушным движением, и производителя дронов Инситу. Взамен Boeing получит акции нового выпуска Арчер.

От судебного спора к стратегическому партнерству

Покупка стала логичным завершением сложных и противоречивых отношений между компаниями. В апреле 2021 года Виск подала в суд на Арчер, обвинив ее в краже конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности. Длившийся два года судебный процесс завершился неожиданным соглашением: стороны не только отказались от взаимных претензий, но и начали тесно сотрудничать.

В соответствии с тем соглашением Арчер сделала Виск эксклюзивным поставщиком автономных технологий. Виск Аеро берет начало от стартапа Киттйхавк, который поддерживал один из основателей Google Ларри Пейдж, а затем компания развивалась при поддержке Boeing. Boeing инвестировала в Виск миллионы долларов и к 2023 году превратила ее в свою дочернюю компанию, находящуюся под полным контролем.

Расширение Арчер и планы на будущее

Основанная в 2018 году компания Арчер Авиатион со штаб-квартирой в Калифорнии в последние годы значительно расширила свою деятельность. Помимо создания сети городских воздушных такси, компания вышла на рынок обороны. В частности, в конце 2024 года Арчер привлекла 430 миллионов долларов на финансирование программы Арчер Дефенсе, а в 2025 году получила еще 300 миллионов долларов от крупных институциональных инвесторов, включая BlackRock.

Кроме того, Арчер заключила эксклюзивное соглашение с производителем вооружений Anduril о совместной разработке гибридного ВТОЛ-летательного аппарата для выполнения важных оборонных задач. Компания, вышедшая на биржу в 2021 году, добивается успехов в испытаниях полностью электрического летательного аппарата Миднигхт и готовится начать работу в текущем году в рамках специальной программы Белого дома.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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