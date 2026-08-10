Абдуллаев, расторгнувший контракт с «Навбахор», перешёл в «Нефтчи»!

В последний день трансферного окна в Суперлиге Узбекистана произошли настоящие сенсация и драма. Ферганский клуб «Нефтчи» объявил об официальном подписании контракта с полузащитником национальной сборной Узбекистана Абдуллой Абдуллаевым.

В первой половине дня футболист расторг контракт с наманганским клубом «Навбахор», а спустя несколько часов стал игроком команды из Ферганы.

Неожиданный трансфер полузащитника, ушедшего из «Навбахор»

Стоит отметить, что совсем недавно Абдулла Абдуллаев достиг соглашения с «Навбахор» и присоединился к «соколам». Однако в последние часы трансферного окна стороны расторгли заключённый между ними контракт.

Руководство ферганского клуба «Нефтчи» воспользовалось этой ситуацией и оперативно добилось перехода опытного полузащитника в свою команду.

Официальная позиция руководства «Нефтчи»

Пресс-служба клуба «Нефтчи», подтвердив это важное соглашение, высоко оценила роль и потенциал нового футболиста в команде:

«На протяжении своей карьеры Абдулла Абдуллаев отличался высоким мастерством, умением хорошо видеть поле, надёжностью в работе с мячом и боевым характером. Его опыт и разносторонняя игра в полузащите будут иметь большое значение для выполнения важных задач нашей команды во втором круге. Мы ждём от нашего нового футболиста достойных выступлений в жёлто-чёрной форме «Нефтчи», важных побед и весомого вклада в достижение командных целей», — говорится в сообщении клуба.

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