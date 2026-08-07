Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)

Суд по уголовным делам Узбекистанского района объявил приговор бывшему хокиму города Намангана Анвару Отахўжаеву и его сообщникам. Согласно сообщению пресс-службы судов Ферганской области, бывший чиновник признан виновным по нескольким тяжким статьям.

Согласно решению суда, Анвару Отахўжаеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права сроком на 3 года занимать должности, связанные с выполнением функций должностного лица и материальной ответственностью.

По каким статьям признан виновным бывший хоким?

Суд признал Анвара Отахўжаева виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

пункт «а» части 3 статьи 167: присвоение или растрата в особо крупном размере;

пункт «в» части 3 статьи 168: мошенничество с использованием служебного положения;

пункт «а» части 2 статьи 205: злоупотребление властью или должностными полномочиями;

пункт «а» части 2 статьи 206: превышение пределов власти или должностных полномочий;

часть 1 статьи 207: халатное отношение к должности;

пункт «а» части 2 статьи 209: должностной подлог;

пункт «а» части 3 статьи 210: получение взятки в особо крупном размере.

В соответствии с частью 3 статьи 59 Уголовного кодекса окончательный срок наказания определён путём частичного сложения назначенных наказаний.

По делу также наказаны ещё 6 человек

В ходе судебного разбирательства в рамках этого уголовного дела соответствующие меры наказания были применены ещё к 6 лицам:

3 подсудимым: лишение свободы на срок от 7 до 10,5 года;

2 лицам: исправительные работы сроком на 2 года 6 месяцев;

1 лицу: ограничение свободы сроком на 3 года.

Стороны имеют право обжаловать решение суда первой инстанции и внести протест в Ферганский областной суд в апелляционном или кассационном порядке в сроки и порядке, установленных законом.

Задержание хокима и его биография

Анвар Отахўжаев, родившийся в 1972 году в городе Намангане, в 1994 и 2002 годах окончил Наманганский инженерно-экономический институт, а в 2011 году — Академию государственного управления при Президенте. В декабре 2023 года он был назначен хокимом города Намангана.

Напомним, в сентябре 2025 года Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании Отахўжаева. Согласно данным следствия, было установлено, что хоким города, вступив в сговор с руководителем ООО по производству обуви, потребовал 60 тысяч долларов за содействие предпринимателю в получении права на строительство многоэтажного дома на земельном участке площадью 35 соток.

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