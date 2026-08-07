Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)

·201·Общество
Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)

Суд по уголовным делам Узбекистанского района объявил приговор бывшему хокиму города Намангана Анвару Отахўжаеву и его сообщникам. Согласно сообщению пресс-службы судов Ферганской области, бывший чиновник признан виновным по нескольким тяжким статьям.

Согласно решению суда, Анвару Отахўжаеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права сроком на 3 года занимать должности, связанные с выполнением функций должностного лица и материальной ответственностью.

По каким статьям признан виновным бывший хоким?

Суд признал Анвара Отахўжаева виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • пункт «а» части 3 статьи 167: присвоение или растрата в особо крупном размере;

  • пункт «в» части 3 статьи 168: мошенничество с использованием служебного положения;

  • пункт «а» части 2 статьи 205: злоупотребление властью или должностными полномочиями;

  • пункт «а» части 2 статьи 206: превышение пределов власти или должностных полномочий;

  • часть 1 статьи 207: халатное отношение к должности;

  • пункт «а» части 2 статьи 209: должностной подлог;

  • пункт «а» части 3 статьи 210: получение взятки в особо крупном размере.

В соответствии с частью 3 статьи 59 Уголовного кодекса окончательный срок наказания определён путём частичного сложения назначенных наказаний.

По делу также наказаны ещё 6 человек

В ходе судебного разбирательства в рамках этого уголовного дела соответствующие меры наказания были применены ещё к 6 лицам:

  • 3 подсудимым: лишение свободы на срок от 7 до 10,5 года;

  • 2 лицам: исправительные работы сроком на 2 года 6 месяцев;

  • 1 лицу: ограничение свободы сроком на 3 года.

Стороны имеют право обжаловать решение суда первой инстанции и внести протест в Ферганский областной суд в апелляционном или кассационном порядке в сроки и порядке, установленных законом.

Задержание хокима и его биография

Анвар Отахўжаев, родившийся в 1972 году в городе Намангане, в 1994 и 2002 годах окончил Наманганский инженерно-экономический институт, а в 2011 году — Академию государственного управления при Президенте. В декабре 2023 года он был назначен хокимом города Намангана.

Напомним, в сентябре 2025 года Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании Отахўжаева. Согласно данным следствия, было установлено, что хоким города, вступив в сговор с руководителем ООО по производству обуви, потребовал 60 тысяч долларов за содействие предпринимателю в получении права на строительство многоэтажного дома на земельном участке площадью 35 соток.

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Анвар ОтаходжаевНаманганУзбекистанФергана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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