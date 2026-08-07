Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)
Суд по уголовным делам Узбекистанского района объявил приговор бывшему хокиму города Намангана Анвару Отахўжаеву и его сообщникам. Согласно сообщению пресс-службы судов Ферганской области, бывший чиновник признан виновным по нескольким тяжким статьям.
Согласно решению суда, Анвару Отахўжаеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права сроком на 3 года занимать должности, связанные с выполнением функций должностного лица и материальной ответственностью.
По каким статьям признан виновным бывший хоким?
Суд признал Анвара Отахўжаева виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
пункт «а» части 3 статьи 167: присвоение или растрата в особо крупном размере;
пункт «в» части 3 статьи 168: мошенничество с использованием служебного положения;
пункт «а» части 2 статьи 205: злоупотребление властью или должностными полномочиями;
пункт «а» части 2 статьи 206: превышение пределов власти или должностных полномочий;
часть 1 статьи 207: халатное отношение к должности;
пункт «а» части 2 статьи 209: должностной подлог;
пункт «а» части 3 статьи 210: получение взятки в особо крупном размере.
В соответствии с частью 3 статьи 59 Уголовного кодекса окончательный срок наказания определён путём частичного сложения назначенных наказаний.
По делу также наказаны ещё 6 человек
В ходе судебного разбирательства в рамках этого уголовного дела соответствующие меры наказания были применены ещё к 6 лицам:
3 подсудимым: лишение свободы на срок от 7 до 10,5 года;
2 лицам: исправительные работы сроком на 2 года 6 месяцев;
1 лицу: ограничение свободы сроком на 3 года.
Стороны имеют право обжаловать решение суда первой инстанции и внести протест в Ферганский областной суд в апелляционном или кассационном порядке в сроки и порядке, установленных законом.
Задержание хокима и его биография
Анвар Отахўжаев, родившийся в 1972 году в городе Намангане, в 1994 и 2002 годах окончил Наманганский инженерно-экономический институт, а в 2011 году — Академию государственного управления при Президенте. В декабре 2023 года он был назначен хокимом города Намангана.
Напомним, в сентябре 2025 года Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании Отахўжаева. Согласно данным следствия, было установлено, что хоким города, вступив в сговор с руководителем ООО по производству обуви, потребовал 60 тысяч долларов за содействие предпринимателю в получении права на строительство многоэтажного дома на земельном участке площадью 35 соток.
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