Звезда «Сити» переходит в другой клуб АПЛ: трансфер за 70 миллионов евро

·119·Спорт
Звезда «Сити» переходит в другой клуб АПЛ: трансфер за 70 миллионов евро

В Английской Премьер-лиге может состояться неожиданный и громкий трансфер. «Манчестер Сити»нинг 28 ёшли марказий ярим химоячиси Тидджани Рейндерс фаолиятини «Ноттингем Форест» сафида давом еттириши кутилмокда.

Об этом сообщает авторитетное издание ТЭАМталк со ссылкой на свои источники.

Главная цель «Ноттингема» и ценник в 70 миллионов евро

Согласно информации источника, руководство и тренерский штаб «Ноттингем Форест» определили нидерландского полузащитника главной и приоритетной трансферной целью для усиления центра поля.

Руководство «Манчестер Сити» также не против этой сделки и выразило полную готовность рассмотреть предложения по Тейяни Рейндерсу в районе 70 миллионов евро.

Статистика Рейндерса в «Сити»

Напомним, что «горожане» приобрели нидерландского футболиста в прошлое летнее трансферное окно у итальянского «Милана» за 55 миллионов евро.

За прошедшее время Рейндерс отметился следующими показателями во всех турнирах в футболке «Манчестер Сити»:

  • Количество матчей: 28 встреч

  • Забитые голы: 5

  • Голевые передачи (ассисты): 2

Если «Ноттингем Форест» официально оформит предложение в 70 миллионов евро, манчестерцы смогут получить солидную финансовую выгоду от этого трансфера.

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Манчестер СитиТиджани РейндерсНоттингем ФорестМилан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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