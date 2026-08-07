В Ташкенте задержан человек, требовавший деньги за нераспространение интимных фотографий женщины

В Ташкенте задержан человек, который угрожал распространить личные фотографии и видеозаписи женщины и требовал у неё деньги.

По имеющимся данным, женщина 1999 года рождения обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Она сообщила, что мужчина 1995 года рождения угрожал распространить её фотографии и видеозаписи интимного характера, а также показать их членам семьи и опозорить её.

За неразглашение этой информации мужчина потребовал у женщины 3 тысячи долларов США. После подачи заявления сотрудниками Департамента оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений было проведено оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в Миробадском районе Ташкента в момент получения денег, которые он требовал у потерпевшей.

В настоящее время по данному факту принимаются предусмотренные законом меры.