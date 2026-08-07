В Ургенче водитель «BYD Чазор» намеренно повредил 3 автомобиля (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля марки «BYD Чазор» в городе Ургенче намеренно врезается в другие транспортные средства и причиняет им серьёзный ущерб, что вызвало широкое обсуждение.

Управление внутренних дел Хорезмской области предоставило официальную информацию по этому нашумевшему происшествию и раскрыло его подробности.

Последствия конфликта: намеренное столкновение в состоянии гнева

Как сообщается, неприятный инцидент произошёл 4 августа в махалле «Истиқлол» города Ургенча.

Между двумя гражданами — Ш.Б., 2000 года рождения, и Х.Б., 1999 года рождения, — возникли разногласия и конфликт. После этого Х.Б. на находившемся под его управлением чёрном автомобиле «BYD Чазор» намеренно врезался в принадлежащий Ш.Б. «Кобалт», а также в ещё один припаркованный на месте происшествия «BYD Чазор» и автомобиль «Дамас», причинив им повреждения.

В результате предпринятых действий среди граждан пострадавших нет, однако три транспортных средства получили серьёзные технические повреждения.

Сотрудники УВД пресекли правонарушение

С места происшествия незамедлительно сообщили о случившемся с помощью «Кнопки тревоги». Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел пресекли опасные действия правонарушителя.

Все участники происшествия были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. В настоящее время по данному факту Ургенчским городским управлением внутренних дел проводятся доследственные проверочные мероприятия.

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