Ювентус сталкивается с нерешёнными проблемами в конце трансферного окна

·73·Спорт
Ювентус сталкивается с нерешёнными проблемами в конце трансферного окна

Итальянский Ювентус, несмотря на то что до начала нового сезона остаются считаные недели, ещё не решил все основные задачи, поставленные перед собой на трансферном рынке. Несмотря на шаги нового руководства, в составе команды по-прежнему сохраняются серьёзные пробелы. Хотя туринцы пытаются усилить состав, специалисты продолжают указывать на ряд проблем, которым пока не найдено решение. Об этом сообщает .

Изменения в руководстве клуба и приход новых специалистов повлияли на состав. В частности, несмотря на сложности в трансферных переговорах, Рандаль Коло Муани вернулся в Континассу, а также к команде присоединились Джефф Эхатор и неожиданные новички Зеки Челик и Керим Алайбегович. Однако наряду с позитивными изменениями по-прежнему актуальны старые проблемы в обороне, полузащите и атаке.

Вопросы по вратарской позиции и линии обороны

Вратарская позиция остаётся одной из главных проблем команды. Сейчас в составе есть Ди Грегорио, Перин и Пинсольо, однако их будущее находится под вопросом. Ди Грегорио не смог полностью оправдать доверие главного тренера, а скандалы вокруг его агента ещё больше осложнили ситуацию. Также обсуждается, насколько целесообразно для клуба уровня Ювентуса арендовать через Пари Сен-Жермен японского вратаря.

В линии обороны также достаточно аспектов, которые не полностью отвечают требованиям тренера. В частности, команде нужен футболист вроде защитника Болоньи Лукуми, уверенно действующий с мячом и способный высоко держать линию обороны. Если такой трансфер состоится, вероятность ухода Гатти, Руджани или Келли возрастёт.

Избыток игроков в центре поля и атаке

В полузащите для схемы 4-2-3-1 слишком много центральных игроков — всего их семь. Локателли, Маккенни и Тюрам рассматриваются как основные футболисты, однако предложения по Копмейнерсу и Миретти могут быть рассмотрены. При этом команде явно не хватает чистого опорного полузащитника вроде Андреа Пирло или Миралема Пьянича.

В атаке также много игроков — всего десять футболистов. Однако большинство из них выставлены на продажу. Рандаль Коло Муани является хорошим вариантом, но он не тот физически мощный центральный нападающий, которого хочет главный тренер. В результате, несмотря на значительные усилия, Ювентус по-прежнему не нашёл форварда, способного полноценно заменить Влаховича.

ЮвентусТрансферыСерия AФутболGOAL
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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