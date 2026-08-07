Манчестер Сити начал планировать обновление полузащиты

Один из грандов английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», начал работу по кардинальному обновлению центральной линии. Как сообщает GOAL.ком, руководство клуба готовится к возможному уходу лидера команды Родри и активно работает над усилением полузащиты. Поскольку переход испанского футболиста в «Барселону» с каждым днём становится всё более вероятным, английский клуб предпринимает меры для компенсации этой потери. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, на посту главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу сменил Энцо Мареска, намеренный вывести тактические возможности команды на новый уровень. Руководство клуба уже успело официально объявить о трансфере Эллиота Андерсона. Однако для сохранения качества состава и создания широких возможностей для тренера планируется подписать ещё как минимум двух высококлассных центральных полузащитников.

Энцо Фернандес и Айюб Буадди — главные цели

По информации Джанлуки Ди Марцио, футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес является главным трансферным приоритетом английского клуба. Сейчас и руководство «Манчестер Сити», и главный тренер Энцо Мареска видят в нём основного кандидата на роль дирижёра центральной линии. Однако ожидается, что осуществить этот трансфер будет крайне сложно: рыночная стоимость футболиста очень высока, а его нынешний клуб не хочет отпускать игрока. Несмотря на это, «Манчестер Сити» намерен провести переговоры в ближайшие недели и попытаться найти пути для достижения соглашения.

В то же время стремительно растёт авторитет молодого таланта Айюба Буадди на трансферном рынке. «Манчестер Сити» активно действует в борьбе за молодого футболиста, который привлёк внимание ведущих европейских команд своими выступлениями за сборную Марокко. Между сторонами уже установлены первые контакты, и руководство английского клуба намерено достичь соглашения до усиления конкуренции.

Руководство клуба вынуждено решительно действовать на трансферном рынке, поскольку уход Родри из команды становится всё более вероятным. После приобретения Эллиота Андерсона трансферная кампания ещё больше ускорилась, и в ближайшие недели будет определено, как будет выглядеть центральная ось команды в следующем сезоне.