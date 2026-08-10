Фрэнк Лэмпард и Джон Терри вспомнили об уходе Жозе Моуринью

·58·Спорт
Фрэнк Лэмпард и Джон Терри вспомнили об уходе Жозе Моуринью

Легендарные футболисты Фрэнк Лэмпард и Джон Терри, оставившие заметный след в успехах «Челси» последних лет, рассказали, каким сильным эмоциональным ударом для команды стал уход главного тренера Жозе Моуринью из лондонского клуба в сентябре 2007 года. В документальном сериале о Моуринью, состоящем из трёх эпизодов и выходящем на платформе Netflix, подробно освещены завершение первого периода португальского специалиста на «Стэмфорд Бридж» и внутренние конфликты, приведшие к его отставке. По данным Goal.com и других международных спортивных изданий, в проекте своими воспоминаниями поделились лидеры клуба той золотой эпохи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Внутренние конфликты в клубе и прощание с Моуринью

Как выяснилось, отношения между Жозе Моуринью и тогдашним владельцем клуба Романом Абрамовичем постепенно ухудшались за кулисами. Португальский тренер, ранее завоевавший с командой множество трофеев, был вынужден покинуть свой пост из-за разногласий с руководством. Сам Моуринью утверждал, что эти противоречия начались из-за вмешательства посторонних лиц во внутреннюю структуру клуба.

Вспоминая эту ситуацию, один из сильнейших полузащитников последних лет Фрэнк Лэмпард рассказал о волнующем моменте, когда Жозе Моуринью вошёл в раздевалку и лично объявил об увольнении. По его словам, эта новость стала неожиданным ударом для футболистов, и даже профессиональные игроки не смогли сдержать эмоций.

Лэмпард описал атмосферу того времени: «Я хорошо помню, как он вошёл в раздевалку и сказал, что его уволили. Я не мог не думать о том, насколько этот человек помог моей карьере и как мне нравилось с ним работать. Там были слёзы, хотя такое в раздевалке обычно не происходит, когда тренер уходит», — признался он.

Сожаления Джона Терри и матч с «Русенборгом»

Джон Терри, капитан и лидер команды, также не скрывал безграничного уважения к Жозе Моуринью и признался, что до сих пор чувствует себя виноватым за ничью 1:1 с «Русенборгом» в Лиге чемпионов, которая стала одной из причин отставки португальца. Он отметил, что пропущенный из-за его ошибки гол в том матче мог решить судьбу тренера.

Терри, не скрывая эмоций, заявил: «Я был готов выйти с поля за него даже в гробу. Вы могли видеть, как взрослые мужчины стояли, не понимая, что происходит, а по их лицам текли слёзы. Даже сейчас я думаю, что это моя вина. Если бы я не ошибся в той игре, остался бы он ещё на несколько лет? Кто знает? Жаль, что всё закончилось именно так».

Дистанция между руководством и тренером

В документальном фильме сам Жозе Моуринью также подробно рассказал о том, как была нарушена внутренняя динамика в клубе. По его словам, на начальном этапе отношения с Романом Абрамовичем были профессиональными и ограниченными узким кругом вопросов. Однако со временем в этот треугольник начали вмешиваться посторонние агенты, бывшие футболисты и другие заинтересованные лица.

Моуринью подчеркнул, что это негативно повлияло на внутреннюю атмосферу в команде и подорвало фундамент её успехов. Для болельщиков «Челси» тот период по-прежнему остаётся одной из самых ярких страниц в истории клуба, а признания Лэмпарда и Терри ещё раз подтвердили, насколько прочной была связь между командой и тренером.

Жозе МоуриньюФрэнк ЛэмпардДжон ТерриЧелсиЛига чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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