Челси в турне по Азии: скандал на Майкунде и вмешательство Хаби Алонсо

Предсезонное турне лондонского Челси по Азии оказалось наполнено неожиданными конфликтами и напряжёнными ситуациями. В матче против малайзийского клуба Джохор Дарул Тазим стороны сыграли вничью со счётом 3:3, однако главным предметом обсуждения стали драматичные эпизоды на поле и решения арбитров. Как сообщает Goal.com, во время встречи произошёл жаркий конфликт между представителями нового тренерского штаба и соперника. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, конфликт произошёл ближе к концу игрового времени. Защитник Джохор Дарул Тазим Антонио Глаудер грубо атаковал нападающего Челси Лиама Делапа сзади, совершив опасный фол. Напомним, что ранее в этом матче Делап успел успешно реализовать два пенальти. Этот опасный фол вызвал резкое недовольство нового тренера клуба по стандартным положениям Остина Макфи.

Шотландский специалист, недавно приглашённый из Астон Виллы, немедленно направился к скамейке соперника и вступил в словесную перепалку с его представителями. Судя по видеокадрам, тренер Челси выкрикивал оскорбления в адрес штаба соперника, и его пришлось успокаивать. Паника и нервозность не утихли даже после финального свистка: игроков и тренерский штаб возмутило нарушение регламента матча со стороны хозяев и арбитров.

Контрактные и организационные конфликты

Согласно регламенту, после завершившегося вничью матча должна была состояться серия пенальти. Однако арбитры и местные организаторы неожиданно отменили эту послематчевую серию. В результате разрешение малайзийской команде покинуть поле вызвало ярость у руководителя футбольных операций первой команды Челси Кевина Кампелло. Кампелло вступил в жаркий спор с официальными лицами, решительно заявив, что это условие было чётко прописано в контракте.

Эти изменения и обновление тренерского штаба проводятся в рамках масштабных реформ, которые возглавляет главный тренер Хаби Алонсо. Испанский специалист стремится внедрить в Челси свои строгие и тщательно выстроенные требования, благодаря которым он добился исторических успехов в Байере. По данным источника, Алонсо приглашает в свой штаб специалистов, которые ранее помогали команде Унаи Эмери добиться путёвки в Лигу чемпионов с Астон Виллой.

Впереди матч с Фулхэмом

По мнению специалистов, с помощью этих опытных кадров Алонсо намерен устранить тактические недостатки, из-за которых Челси в последние сезоны занимал места в середине таблицы, особенно проблемы при стандартных положениях. После завершения турне по Азии лондонский клуб вернётся на Стэмфорд Бридж и доведёт тактические наработки до финальной стадии.

Официальный сезон стартует уже совсем скоро. 24 августа Челси сыграет в гостях у одного из главных соперников — клуба Фулхэм из Западного Лондона. После ошибок в обороне и нервозности у бровки в Малайзии главный тренер Хаби Алонсо наверняка потребует от команды более дисциплинированной и сбалансированной игры на стадионе Крейвен Коттедж.