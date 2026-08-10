В Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы

В Узбекистане сегодня, 10 августа, температура воздуха вновь поднимется до высоких значений. В отдельных регионах ожидается повышение температуры до 42 градусов. Об этом сообщили в Узгидромете.

Как сообщается, днём на большей части территории республики осадков не ожидается. Однако в отдельных местах Ташкентской области во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В регионах ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Днём температура воздуха составит около 35–40 градусов. В северных, южных и пустынных районах жара усилится и может достигнуть 41–42 градусов.

В столице также ожидается жаркая погода. В Ташкенте во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, температура воздуха составит 37–39 градусов.

В горных районах погода будет немного прохладнее. В отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. В этих районах ветер усилится до 9–14 м/с, температура воздуха составит 28–33 градуса.