Арсенал понёс серьёзную потерю: Микель Артета рассказал о травмах защитников

Перед началом нового сезона Премьер-лиги Англии Арсенала главный тренер команды Микель Артета выразил серьёзную обеспокоенность травмами ключевых игроков обороны — Уильяма Салиба и Юрриена Тимбера. Как сообщает Goal.com, наставник лондонского клуба признал, что команда надолго потеряла своих лидеров, и это может серьёзно повлиять на цели в текущем сезоне. Об этом Goal.com сообщает .

Эта неприятная новость стала известна после поражения команды в товарищеском матче против дортмундской «Боруссии» на стадионе «Эмирейтс». В той встрече лондонцы уступили со счётом 2:3. По словам специалиста, Уильям Салиба сейчас восстанавливается после хронических болей в спине, возникших после чемпионата мира 2026 года, а Юрриен Тимбер проходит лечение из-за проблем с пахом.

Потеря лидеров изменила планы команды

Микель Артета отметил, что не может назвать точные сроки возвращения футболистов на поле. По его словам, Юрриен Тимбер успешно продолжает процесс реабилитации и уже приступил к тренировкам на поле, однако до его возвращения в состав потребуется ещё несколько недель. Уильям Салиба соблюдает полный покой, чтобы не усугубить травму.

Потеря Салиба станет тяжёлым ударом для команды. 25-летний французский центральный защитник в прошлом сезоне был важнейшей частью обороны «Арсенала» и сыграл ключевую роль в достижении клубом лучших результатов. В предыдущих сезонах также было заметно, что его отсутствие приводило к снижению результатов команды.

Ожидаются ли новые шаги на трансферном рынке

В настоящее время в составе «Арсенала» есть такие защитники, как Габриэл Магальяйнс, Риккардо Калафьори и Бен Уайт, однако глубина состава уже с начала сезона подвергается испытанию. Несмотря на это, Микель Артета на пресс-конференции дал понять, что не собирается немедленно искать нового центрального защитника на трансферном рынке.

По мнению тренера, игроки нынешнего состава должны усилить командную ответственность и своевременно закрывать пробелы в обороне. Впереди команду ждут товарищеский матч против «Комо» и игра за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд против «Манчестер Сити».