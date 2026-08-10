В Сеуле тестируют роботов для автоматической парковки автомобилей

В столице Южной Кореи Сеуле начались испытания роботизированной системы, которая самостоятельно размещает автомобили на парковочных местах. Как сообщает издание иксбт.ком, инновационный проект реализует Hyundai Мотор Груп в одном из жилых комплексов западной части города. Об этом иксбт.ком сообщает .

Пилотный проект запущен в сотрудничестве компаний Hyundai Мотор, Hyundai ВИА и Hyundai Конструктион в рамках национальной программы «умных городов». Система официально одобрена Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея и финансируется из государственных средств. Полномасштабный запуск ожидается в следующем году после заселения жителей в жилой комплекс.

Как работает роботизированная парковочная система

Для внедрения новой технологии на подземной парковке выделили 53 специальных места и установили роботов двух типов. Водителю достаточно оставить автомобиль в специальной зоне и вызвать систему через терминал (киоск) или панель Валлпад. После этого робот самостоятельно забирает машину и аккуратно доставляет её на свободное место.

Когда автомобиль снова понадобится владельцу, система аналогичным образом возвращает транспортное средство водителю. По расчётам специалистов Hyundai, такой автоматизированный подход позволяет увеличить вместимость на 20–50% по сравнению с традиционными парковками на площади такого же размера и полностью устранить время на поиск свободного места.

Безопасность и экологическая эффективность

Ещё одним важным преимуществом системы называется строгое разделение маршрутов движения автомобилей и пешеходов. Это значительно повышает уровень безопасности на парковках жилых комплексов. В ходе испытаний специалисты компании оценят ряд важных показателей:

Время въезда и выезда автомобилей

Продолжительность ожидания водителей

Успешность процесса парковки

Эффективность использования пространства

Потенциальное сокращение выбросов КО2 и твёрдых частиц

По итогам испытаний Hyundai планирует расширить применение этой технологии для решения проблем пробок и нехватки парковочных мест в крупных городах.