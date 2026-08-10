В Сеуле тестируют роботов для автоматической парковки автомобилей
В столице Южной Кореи Сеуле начались испытания роботизированной системы, которая самостоятельно размещает автомобили на парковочных местах. Как сообщает издание иксбт.ком, инновационный проект реализует Hyundai Мотор Груп в одном из жилых комплексов западной части города. Об этом иксбт.ком сообщает .
Пилотный проект запущен в сотрудничестве компаний Hyundai Мотор, Hyundai ВИА и Hyundai Конструктион в рамках национальной программы «умных городов». Система официально одобрена Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея и финансируется из государственных средств. Полномасштабный запуск ожидается в следующем году после заселения жителей в жилой комплекс.
Как работает роботизированная парковочная системаДля внедрения новой технологии на подземной парковке выделили 53 специальных места и установили роботов двух типов. Водителю достаточно оставить автомобиль в специальной зоне и вызвать систему через терминал (киоск) или панель Валлпад. После этого робот самостоятельно забирает машину и аккуратно доставляет её на свободное место.
Когда автомобиль снова понадобится владельцу, система аналогичным образом возвращает транспортное средство водителю. По расчётам специалистов Hyundai, такой автоматизированный подход позволяет увеличить вместимость на 20–50% по сравнению с традиционными парковками на площади такого же размера и полностью устранить время на поиск свободного места.
Безопасность и экологическая эффективностьЕщё одним важным преимуществом системы называется строгое разделение маршрутов движения автомобилей и пешеходов. Это значительно повышает уровень безопасности на парковках жилых комплексов. В ходе испытаний специалисты компании оценят ряд важных показателей:
- Время въезда и выезда автомобилей
- Продолжительность ожидания водителей
- Успешность процесса парковки
- Эффективность использования пространства
- Потенциальное сокращение выбросов КО2 и твёрдых частиц
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