Виктор Дьёкереш заявил, что матч с «Манчестер Сити» — не просто товарищеская встреча

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш подчеркнул, что не считает предстоящий матч за Суперкубок обычной предсезонной товарищеской игрой. Как сообщает Goal.com, шведский футболист заявил, что в противостоянии с «Манчестер Сити» команда выйдет на поле только ради победы и продемонстрирует сопернику серьёзность своих намерений. Ожидается, что этот матч станет первой важной проверкой для команд перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Хотя этот матч, который традиционно называют открытием сезона, многие считают малозначимой встречей, подопечные Микеля Артеты очень мотивированы на победу. По словам Виктора Дьёкереша, команда относится к игре серьёзно, а завоевание трофея до начала сезона имеет большое значение. Он отдельно отметил, что первый трофей придаст игрокам дополнительную уверенность.

Неожиданное место проведения в Кардиффе и изменения в составе

Футбольная ассоциация подтвердила, что матч за Суперкубок 2026 года состоится на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе из-за концертных мероприятий на «Уэмбли». Накануне этой важной игры « Арсенал » усилился Бруну Гимарайнсом, который перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий положительно отозвался о новом одноклубнике, отметив, что его качественная игра и энергия принесут команде большую пользу.

Однако помимо усиления атакующей линии лондонцам необходимо решить некоторые проблемы в обороне. В предсезонных матчах «Арсенал» пропустил по три мяча в каждой из двух последних встреч. В частности, поражение от «Боруссии Дортмунд» со счётом 2:3 выявило недостатки в обороне.

Ошибки в обороне и мотивация перед новым сезоном

После игры с «Боруссией Дортмунд» Дьёкереш признал, что действия соперника стали серьёзной проверкой для обороны. «Боруссия» полагалась на персональную опеку, активно организовывала атаки и совершала рывки за спину защитникам, что стало для команды хорошим уроком. Особенно важно серьёзно поработать над пропущенными голами после стандартных положений и угловых.

Несмотря на это, атмосфера внутри команды и стремление к победе остаются на высоком уровне. На вопрос о том, видит ли он в глазах Микеля Артеты прежний огонь и мотивацию перед новым сезоном, нападающий кратко ответил, что команда стала ещё более мотивированной. «Арсенал» готовится достойно защищать свой чемпионский статус.