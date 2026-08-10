Стало известно, как Международную космическую станцию выведут с орбиты

Финальный этап вывода Международной космической станции (МКС) с орбиты возложен на США. В настоящее время для выполнения этой задачи активно разрабатывается специальный космический аппарат. Об этом сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса», начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, передаёт иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает далее.

По словам специалиста, для управления положением и ориентацией станции в космосе планируется использовать два российских грузовых корабля «Прогресс». Технические и организационные работы сейчас ведутся согласованно, а все сроки строго синхронизируются.

Ожидается, что предстоящая миссия станет одним из самых важных и масштабных проектов в истории космонавтики человечества. Главная особенность этого процесса заключается в том, что он завершит тридцатилетнюю эксплуатацию крупнейшего искусственного объекта на орбите.

Новый этап на российской орбите

Ранее сообщалось о начале подготовительных работ по выводу МКС с орбиты. Согласно утверждённым планам, в 2028 году российский узловой модуль «Причал» вместе с очередным транспортным кораблём «Прогресс» будет затоплен в Тихом океане.

Вместо этого модуля планируется установить универсальный узловой модуль новой Российской орбитальной станции (РОС). После этого на орбиту отправят научно-энергетический модуль РОС, а в 2030 году эти модули и многофункциональный лабораторный модуль «Наука» перейдут к самостоятельному полёту.

Согласно планам ответственных специалистов, работы по полному формированию новой Российской орбитальной станции должны завершиться к 2034 году. Таким образом, в мировой космонавтике начнётся новая технологическая эпоха.