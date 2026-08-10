Стало известно, как Международную космическую станцию выведут с орбиты

·62·Технологии
Стало известно, как Международную космическую станцию выведут с орбиты

Финальный этап вывода Международной космической станции (МКС) с орбиты возложен на США. В настоящее время для выполнения этой задачи активно разрабатывается специальный космический аппарат. Об этом сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса», начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, передаёт иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает далее.

По словам специалиста, для управления положением и ориентацией станции в космосе планируется использовать два российских грузовых корабля «Прогресс». Технические и организационные работы сейчас ведутся согласованно, а все сроки строго синхронизируются.

Ожидается, что предстоящая миссия станет одним из самых важных и масштабных проектов в истории космонавтики человечества. Главная особенность этого процесса заключается в том, что он завершит тридцатилетнюю эксплуатацию крупнейшего искусственного объекта на орбите.

Новый этап на российской орбите

Ранее сообщалось о начале подготовительных работ по выводу МКС с орбиты. Согласно утверждённым планам, в 2028 году российский узловой модуль «Причал» вместе с очередным транспортным кораблём «Прогресс» будет затоплен в Тихом океане.

Вместо этого модуля планируется установить универсальный узловой модуль новой Российской орбитальной станции (РОС). После этого на орбиту отправят научно-энергетический модуль РОС, а в 2030 году эти модули и многофункциональный лабораторный модуль «Наука» перейдут к самостоятельному полёту.

Согласно планам ответственных специалистов, работы по полному формированию новой Российской орбитальной станции должны завершиться к 2034 году. Таким образом, в мировой космонавтике начнётся новая технологическая эпоха.

МКСКосмосСШАРоскосмосТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСегодня, 05:22OpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаOpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаСегодня, 04:55Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Сегодня, 04:21Атоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭСАтоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭССегодня, 03:58Между Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорМежду Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорСегодня, 03:29Alphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектAlphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектСегодня, 03:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей