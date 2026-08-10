Гордон Муррай Аутомотиве представит новый суперкар в духе легендарного McLaren Ф1

Компания Гордон Муррай Аутомотиве (ГМА), возглавляемая знаменитым конструктором Гордоном Мюрреем, готовится представить широкой публике новый суперкар ограниченной серии в конце этой недели. По данным иксбт.ком, автомобиль создан под влиянием легендарного McLaren Ф1 1990-х годов и уже вызвал большой интерес в автомобильном мире. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Церемония презентации состоится в пятницу на мероприятии Те Куаил в рамках престижной Монтерей Кар Вик, проходящей в США. Ожидается, что этот автомобиль, разработанный специальным подразделением компании, станет важной вехой в истории бренда. Новая модель считается логическим продолжением ранее анонсированных суперкаров Ле Манс ГТР и С1 ЛМ.

Легендарное наследие и дизайн нового автомобиля

Известно, что в середине 1990-х годов Гордон Мюррей руководил проектом легендарного McLaren Ф1 ГТР. Ожидается, что новая модель станет данью уважения дорожной версии той гоночной машины. По мнению специалистов, автомобиль продолжит наследие McLaren Ф1 — одного из величайших суперкаров всех времён, созданного в стиле родстера.

Хотя опубликованный компанией первый тизер скрывает многие особенности автомобиля, он показывает, что перед нами более сдержанная и адаптированная для обычных дорог версия С1 ЛМ. Новый суперкар сохранил характерные задние крылья предшественника, воздуховоды в дверях и воздухозаборник на крыше, но лишился огромного заднего спойлера и других агрессивных аэродинамических элементов.

Рекордный интерес и подробности презентации

Представители ГМА заявляют, что предстоящая презентация станет действительно «очень особенным событием». О высоком спросе на подобные технологии свидетельствует и тот факт, что один из пяти планируемых к выпуску автомобилей С1 ЛМ был продан на аукционе за 20,6 млн долларов (примерно 15,2 млн фунтов стерлингов), установив абсолютный рекорд среди новых автомобилей, выставленных на торги.

На пятничной презентации рядом с новым суперкаром также разместят Ле Манс ГТР и несколько экземпляров Т50 — дебютной модели ГМА с 664-сильным двигателем В12. Это позволит гостям получить целостное представление о развитии инженерных технологий компании Гордон Муррай и её уникальных достижениях в автомобилестроении.