Meta представила модель Глиммер для персонального ИИ

Meta выпустила в репозиторий новую модель Глиммер с открытыми весами, которая локально работает на потребительских устройствах и предназначена для выполнения многоэтапных задач. Как пишут Иксбт.ком и другие технологические издания, этот шаг наглядно демонстрирует взгляды Марка Цукерберга на будущее персонального ИИ. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Новая модель считается открытой версией самой мощной закрытой модели Meta — Мусе Спарк, представленной в апреле. Модель Глиммер с тридцатью миллиардами параметров распространяется по лицензии Апаче 2.0, которая позволяет разработчикам вносить изменения с учётом собственных потребностей.

Возможности модели Глиммер

Эта модель ИИ предназначена для локальной работы на компьютерах Мак или ПК с использованием одного обычного потребительского графического процессора (GPU). Глиммер поддерживает текст и изображения и обучена более чем на ста языках.

Модель обрабатывает личные данные пользователя непосредственно на устройстве, не отправляя их на облачные серверы. Это помогает сохранять конфиденциальность при выполнении повседневных задач, таких как управление планами, написание черновиков сообщений и упорядочивание файлов.

Кроме того, система может постоянно работать в любом месте — как при наличии интернет-соединения, так и без него.

Концепция персонального интеллекта Марка Цукерберга

Согласно идеям, которые ранее выдвигал глава Meta Марк Цукерберг, передовой ИИ не должен концентрироваться в руках ограниченного круга компаний и должен быть доступен обычным людям. В новом письме, опубликованном в понедельник, он вновь подтвердил эту позицию.

По мнению Цукерберга, широкое распространение ИИ позволит человечеству полностью раскрыть свой потенциал, улучшить личные отношения, здоровье, карьеру и финансовое положение. В то же время Meta тщательно определяет, какие модели в будущем будут открытыми, а какие останутся под контролем.

Согласно сообщению, пока самая мощная модель Мусе Спарк остаётся закрытой, меньшая модель Глиммер распространяется в открытом виде для работы на персональных устройствах пользователей.