Барселона отклонила предложение парижского клуба по Феррану Торресу

·77·Спорт
Барселона отклонила предложение парижского клуба по Феррану Торресу

В то время как трансферный рынок европейского футбола входит в жаркую фазу, каталонская Барселона заняла принципиальную позицию по поводу своего нападающего. По информации Marca, первоначальное официальное предложение Пари Сен-Жермен на сумму 50 миллионов евро за испанского форварда Феррана Торреса было отклонено. Французский гранд включил в эту сумму гарантированные выплаты и различные условные бонусы. Об этом сообщает сообщает об этом.

Однако руководство Барселоны сочло такую финансовую структуру не соответствующей требованиям команды. Представители каталонского клуба настаивают, чтобы 50 миллионов евро представляли собой полностью гарантированный фиксированный платеж, а бонусы обсуждались дополнительно. В настоящее время спортивные директора обоих грандов — Луис Кампос и Деку — уже несколько дней ведут активные переговоры, пытаясь достичь соглашения.

Желание футболиста и ход переговоров

Личное желание футболиста также сыграло важную роль в ускорении этого трансфера. Торрес обратился к руководству каталонского клуба с просьбой не препятствовать его переходу и заявил, что хочет выступать за Пари Сен-Жермен. Ранее защищавший цвета Манчестер Сити испанец сообщил о желании открыть новую страницу в своей карьере.

Понимая решение игрока, каталонцы не препятствуют его уходу, однако стремятся заключить финансово наиболее выгодную сделку. С учетом того, что до окончания действующего контракта футболиста с клубом остается всего год, сумма около 50 миллионов евро сейчас оценивается как достойный доход, позволяющий не отпустить игрока бесплатно следующим летом.

Действия в центре полузащиты

Пока ситуация вокруг Феррана Торреса остается напряженной, Барселона активно работает и по другим направлениям на трансферном рынке. В частности, по данным GOAL.ком, клуб ведет переговоры высокого уровня с Манчестер Сити. Каталонская команда работает над переходом опытного испанского полузащитника Родри.

Примечательно, что финансовые параметры потенциального трансфера сейчас очень похожи на суммы, обсуждаемые в рамках сделки по Торресу. Переговоры с Манчестер Сити находятся на продвинутой стадии, а оценки обоих клубов практически совпадают. Хотя действующий контракт Родри с «Этихадом» приближается к завершению, стороны пока не достигли окончательной договоренности.

БарселонаПари Сен-ЖерменФерран ТорресРодриТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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