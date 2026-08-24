В Узбекистане в конце недели снова усилится жара

·157·Узбекистан
В Узбекистане в конце недели снова усилится жара

В Узбекистане в первой половине текущей недели ожидается погода, близкая к климатической норме, местами немного жаркая. Днем температура воздуха будет около 32–35 градусов. Об этом сообщил Узгидромет.

Во второй половине недели жара вновь немного усилится. Дневная температура поднимется на 2–3 градуса и в большинстве регионов составит 35–38 градусов, а на юге страны — 39–40 градусов.

Ночью ожидается преимущественно 18–23 градуса тепла.

24–28 августа по республике ожидается небольшая облачность, местами переменная. 24 августа в отдельных горных районах Ташкентской и Ферганской областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 м/с. 24 августа в отдельных районах возможно усиление ветра до 13–18 м/с с пыльными бурями.

В Ташкенте в течение недели ожидается преимущественно небольшая облачность, временами переменная. Осадков не прогнозируется.

В столице 24–26 августа днем температура воздуха составит 32–35 градусов, а 27–28 августа — 35–37 градусов. Ночью температура сохранится в пределах 18–21 градуса.

В Ташкенте ветер восточный со скоростью 3–8 м/с. 24 августа возможно усиление до 11–14 м/с, в некоторых районах города возможна пыльная буря.

УзбекистанПогодаУзгидрометЖараПрогноз
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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