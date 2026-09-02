Хоким Зафарабадского района попал в ДТП: сообщается о тяжелом состоянии

·49·Общество
Хоким Зафарабадского района попал в ДТП: сообщается о тяжелом состоянии

Служебный автомобиль, закрепленный за хокимом Зафарабадского района Джизакской области Гайратжоном Эшпулатовым, 30 августа попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате инцидента хоким и его несовершеннолетний сын были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Подробности происшествия официальными ведомствами пока полностью не разглашаются. Однако источники СМИ предоставляют информацию о том, как произошла авария и каково текущее состояние хокима.

Как произошло ДТП?

Как сообщает Kun.uz со ссылкой на два своих независимых источника, закрепленный за хокимом KIA Seltos врезался сзади в крупногабаритный грузовой автомобиль.

Примечательно, что, по данным источников издания, в момент аварии за рулем автомобиля находился несовершеннолетний сын хокима.

Точные причины происшествия, скорость движения автомобиля и другие детали столкновения пока неизвестны.

Отец и сын доставлены в больницу

После ДТП Гайратжон Эшпулатов и его сын с полученными травмами были сначала доставлены в Зафарабадское районное медицинское объединение.

Сообщается, что позже они были перевезены в филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в городе Джизаке.

Это означает, что пострадавшим в результате инцидента была оказана медицинская помощь.

Каково состояние хокима?

Сообщения о состоянии здоровья хокима разнятся.

По данным источника газеты, состояние Гайратжона Эшпулатова тяжелое, он находится в реанимации.

Однако на данный момент нет официальной информации о подтверждении этих сведений со стороны медицинского учреждения или областного хокимията.

До предоставления официальной информации об инциденте к сообщениям о здоровье хокима следует относиться с осторожностью.

Наиболее обсуждаемый аспект

Одним из основных вопросов, привлекающих внимание общественности в данном ДТП, является информация о том, кто управлял служебным автомобилем.

Источники СМИ заявляют, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний сын хокима. Если эта информация получит официальное подтверждение, правовые аспекты происшествия также могут быть изучены отдельно.

На данный момент окончательные выводы о всех деталях происшествия, состоянии водителя и причинах, приведших к ДТП, не объявлены.

Что известно о происшествии?

Информация

Текущее состояние

Дата происшествия

30 августа

Регион

Джизакская область, Зафарабадский район

Автомобиль

KIA Seltos

Столкновение

С крупным грузовым автомобилем

Пострадавшие

Сообщается, что это хоким и его сын

Состояние хокима

По данным источника СМИ — тяжелое

Официальное подтверждение

Пока до конца неизвестно

Теперь ожидается официальная информация

Официальный комментарий может внести ясность в самые важные вопросы инцидента — кто управлял автомобилем, какова точная причина ДТП и каково реальное состояние хокима.

Пока имеющаяся информация основана на независимых источниках СМИ. Поэтому важно подтвердить подробности происшествия заявлением официальных ведомств.

Окончательный вывод и правовая оценка станут известны после проверки уполномоченными органами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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