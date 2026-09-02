Флагман Vivo Кс500 Pro Max: экран 144 Hz и уникальные возможности камеры

В то время как рынок смартфонов стремительно развивается, ведущие производители продолжают делиться интересными подробностями о своих будущих флагманских устройствах. Как сообщает издание ИКсБТ.ком, известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл важные детали о новом топовом флагмане бренда Vivo — Vivo Кс500 Pro Max. Это устройство призвано привлечь внимание пользователей своим передовым дисплеем и революционными решениями в области мобильной съемки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Изменения в дисплее и внешнем виде

Согласно информации, распространенной инсайдером, смартфон нового поколения Vivo Кс500 Pro Max будет оснащен огромным и качественным дисплеем диагональю 6,85 дюйма. Экран поддерживает высокое разрешение 2К+ и частоту обновления 144 Hz, что обеспечивает пользователям невероятно плавное изображение при просмотре контента и в играх. Примечательно, что панель имеет плоскую форму, а ширина черных рамок вокруг нее составляет всего 1 миллиметр.

Такие ультратонкие рамки делают внешний вид устройства более современным и премиальным. Несмотря на большой размер экрана, благодаря тонким рамкам смартфон должен быть удобным в использовании. Высокочастотный 2К-экран полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к устройствам флагманского класса.

Возможности камеры и видеосъемки

Одним из главных преимуществ смартфона является его оптическая система профессионального уровня. Ранее представитель компании Vivo Хань Босяо приоткрыл важную тайну о возможностях камеры серии Кс500. Согласно его словам, модель Vivo Кс500 Pro станет первым в мире смартфоном, способным записывать видео в формате 4К с частотой 240, 480 или даже 960 кадров в секунду.

Основу этой передовой системы составляет оптика Зеисс Ultra Дйнамик. Ожидается, что сотрудничество с известным брендом Зеисс выведет качество фото- и видеосъемки на новый уровень. Кроме того, компания Vivo подтвердила, что совместно с MediaTek был разработан новый специальный чип. Этот процессор значительно ускоряет не только общую производительность, но и процесс обработки фото и видео.

Гимбал-стабилизация и перспективы на будущее

Для дальнейшего улучшения качества фото и видео производители внедрили передовую технологию стабилизации. Согласно сообщениям, основная камера будет оснащена системой стабилизации профессионального уровня на основе подвеса (гимбал, стедикам). Такая технология гораздо эффективнее компенсирует вибрации смартфона во время движения.

В результате пользователи смогут получать невероятно четкие снимки и плавные видео даже в движении. На данный момент точная дата официальной презентации и цены на глобальном рынке для смартфона Vivo Кс500 Pro Max не сообщаются, однако последние утечки от инсайдеров вызывают большой интерес у любителей технологий.