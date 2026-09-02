Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?
Согласно официальному рейтингу, представленному UFC, наш соотечественник Рамазон Темиров сохраняет за собой 7-ю строчку дивизиона. Конкуренция среди бойцов, вошедших в топ-15 в этой весовой категории, накаляется.
Кроме того, в связи с предстоящим боем нашего соотечественника соседние позиции в этом списке находятся в центре внимания узбекских болельщиков.
Лидеры веса и таблица Топ-15
В обновленном официальном рейтинге зафиксирована следующая расстановка:
Место
Боец
Показатель (Рекорд)
Изменение
К
Джошуа Ван (Чемпион)
17-2
—
1
Алешандре Пантожа
30-6
—
2
Манел Капе
21-7
—
3
Брэндон Ройвал
17-8
—
4
Тацуро Тайра
16-1
—
5
Асу Алмабаев
24-3
—
6
Лоун Кавана
9-0
—
7
Рамазон Темиров
18-3
—
8
Кюдзи Хоригути
33-5
—
9
Амир Альбази
17-2
—
10
Брэндон Морено
22-9-2
—
11
Су Мудаэрцзи
20-7
+2
12
Митч Рапосо
9-2
—
13
Рэй Суруя
12-1
Новый (НР)
14
Чарльз Джонсон
17-7
—
15
Алессандро Коста
14-5
—
В преддверии противостояния Темирова и Каваны
Самые важные моменты в рейтинге и интрига предстоящего боя:
Рамазон Темиров на 7-м месте: Наш соотечественник уверенно защищает свои позиции внутри топ-10;
Соперник на 6-й строчке: Будущий оппонент Темирова — непобежденный английский боец Лоун Кавана располагается ровно на одну строчку выше Рамазона, на 6-м месте. Поединок между этими двумя лидерами запланирован на 24 октября текущего года;
Продвижение азиатских бойцов: Китайский спортсмен Су Мудаэрцзи поднялся на две позиции вверх и занял 11-е место, а молодой японский талант Рэй Суруя впервые вошел в топ-15 рейтинга, расположившись на 13-й строчке;
Представитель Казахстана в топ-5: Казахстанец Асу Алмабаев замыкает первую пятерку.
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