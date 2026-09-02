Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?

Согласно официальному рейтингу, представленному UFC, наш соотечественник Рамазон Темиров сохраняет за собой 7-ю строчку дивизиона. Конкуренция среди бойцов, вошедших в топ-15 в этой весовой категории, накаляется.

Кроме того, в связи с предстоящим боем нашего соотечественника соседние позиции в этом списке находятся в центре внимания узбекских болельщиков.

Лидеры веса и таблица Топ-15

В обновленном официальном рейтинге зафиксирована следующая расстановка:

Место Боец Показатель (Рекорд) Изменение К Джошуа Ван (Чемпион) 17-2 — 1 Алешандре Пантожа 30-6 — 2 Манел Капе 21-7 — 3 Брэндон Ройвал 17-8 — 4 Тацуро Тайра 16-1 — 5 Асу Алмабаев 24-3 — 6 Лоун Кавана 9-0 — 7 Рамазон Темиров 18-3 — 8 Кюдзи Хоригути 33-5 — 9 Амир Альбази 17-2 — 10 Брэндон Морено 22-9-2 — 11 Су Мудаэрцзи 20-7 +2 12 Митч Рапосо 9-2 — 13 Рэй Суруя 12-1 Новый (НР) 14 Чарльз Джонсон 17-7 — 15 Алессандро Коста 14-5 —

В преддверии противостояния Темирова и Каваны

Самые важные моменты в рейтинге и интрига предстоящего боя: