Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?

·1·Спорт
Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?

Согласно официальному рейтингу, представленному UFC, наш соотечественник Рамазон Темиров сохраняет за собой 7-ю строчку дивизиона. Конкуренция среди бойцов, вошедших в топ-15 в этой весовой категории, накаляется.

Кроме того, в связи с предстоящим боем нашего соотечественника соседние позиции в этом списке находятся в центре внимания узбекских болельщиков.

Лидеры веса и таблица Топ-15

В обновленном официальном рейтинге зафиксирована следующая расстановка:

Место

Боец

Показатель (Рекорд)

Изменение

К

Джошуа Ван (Чемпион)

17-2

1

Алешандре Пантожа

30-6

2

Манел Капе

21-7

3

Брэндон Ройвал

17-8

4

Тацуро Тайра

16-1

5

Асу Алмабаев

24-3

6

Лоун Кавана

9-0

7

Рамазон Темиров

18-3

8

Кюдзи Хоригути

33-5

9

Амир Альбази

17-2

10

Брэндон Морено

22-9-2

11

Су Мудаэрцзи

20-7

+2

12

Митч Рапосо

9-2

13

Рэй Суруя

12-1

Новый (НР)

14

Чарльз Джонсон

17-7

15

Алессандро Коста

14-5

В преддверии противостояния Темирова и Каваны

Самые важные моменты в рейтинге и интрига предстоящего боя:

  • Рамазон Темиров на 7-м месте: Наш соотечественник уверенно защищает свои позиции внутри топ-10;

  • Соперник на 6-й строчке: Будущий оппонент Темирова — непобежденный английский боец Лоун Кавана располагается ровно на одну строчку выше Рамазона, на 6-м месте. Поединок между этими двумя лидерами запланирован на 24 октября текущего года;

  • Продвижение азиатских бойцов: Китайский спортсмен Су Мудаэрцзи поднялся на две позиции вверх и занял 11-е место, а молодой японский талант Рэй Суруя впервые вошел в топ-15 рейтинга, расположившись на 13-й строчке;

  • Представитель Казахстана в топ-5: Казахстанец Асу Алмабаев замыкает первую пятерку.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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