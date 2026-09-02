Что Альваро Гонсалес рассказал о Криштиану Роналду

·52·Спорт
Что Альваро Гонсалес рассказал о Криштиану Роналду

Испанский защитник Альваро Гонсалес, выступавший за саудовский клуб «Ан-Наср» вместе с португальской легендой Криштиану Роналду, поделился интересными воспоминаниями. Как сообщает Goal.com, опытный футболист подчеркнул, что человеческие качества пятикратного обладателя «Золотого мяча» вне поля сильно контрастируют с его поведением во время матчей. Эти откровения позволяют взглянуть на истинный характер звездного игрока за закрытыми дверями. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью Радио MARCA Альваро Гонсалес рассказал о своих впечатлениях от совместной игры с Криштиану Роналду. По его словам, португальский форвард в общении — простой, искренний и всегда готовый помочь товарищам по команде человек. Гонсалес добавил, что это подтверждают и другие футболисты, знакомые с ним лично.

Перевоплощение на поле

Однако было отмечено, что, как только Криштиану Роналду переступает порог раздевалки и выходит на поле, он становится совершенно другим человеком. По описанию Альваро Гонсалеса, на зеленом газоне португальский бомбардир превращается в яростного конкурента, одержимого победой. Его неустанное трудолюбие на тренировках и активность в единоборствах оказывали огромное влияние на всю команду.

Защитник вспомнил, что во время тренировок между ними часто случались жесткие стыки. Тем не менее, подобные напряженные моменты сразу забывались после занятий, заканчиваясь совместным отдыхом в джакузи и шутками. Это помогало поддерживать здоровую атмосферу в коллективе.

Историческое наследие и будущие цели

В сезоне 2022/23 этот дуэт принял участие в 11 матчах во всех турнирах, одержав 6 побед. Криштиану Роналду, которому сейчас 41 год и чей контракт с «Ан-Насром» рассчитан до июня 2027 года, уверенно движется к исторической отметке в 1000 голов за карьеру. На данный момент он забил 978 мячей в 1333 официальных играх.

По мнению бывшего одноклубника, такие великие спортсмены, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, навсегда останутся в истории футбола благодаря своему упорному труду и жажде побед. Их профессиональное отношение к делу на поле и за его пределами остается важным примером для молодых футболистов.

Криштиану РоналдуАн-НасрАльваро ГонсалесЛионель МессиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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