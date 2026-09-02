Официально: UFC объявил главный бой крупного турнира в Лас-Вегасе
Арена UFC Apex в Лас-Вегасе примет очередное жаркое противостояние. Согласно подтвержденной пресс-службой информации, два топовых бойца, демонстрирующих в последнее время стабильную победную серию, определят нового претендента дивизиона в 5-раундовом марафоне.
Состояние соперников и победные серии
Оба спортсмена подходят к предстоящему бою в отличной форме:
Серия и мастерство грэпплинга Брэндона Аллена:
Американский боец идет на серии из 3 побед подряд. Свой последний бой он провел в июне, победив Эдмена Шахбазяна единогласным решением судей;
Аллен находится на вершине не только в ММА, но и в грэпплинге — он является чемпионом АКБДжДж Алл-старс в весе до 90 кг. На турнире, прошедшем 30 августа в Стамбуле, он досрочно победил россиянина Магомедрасула Гасанова (болевым на ногу — хил хук) и успешно защитил свой пояс.
Успешное шествие Кристиана Лероя Данкана:
Британский боец успешно преодолел крупнейшее испытание в своей карьере, одержав 5 побед подряд;
В июле Данкан одолел опытного бывшего претендента Джареда Каннонира единогласным решением судей, сделав уверенный шаг в высшую элиту дивизиона.
Позиции в рейтинге и путь к чемпионству
Текущие позиции бойцов и значимость поединка:
Мета-рейтинг и признание СМИ: В настоящее время Брэндон Аллен занимает 5-е место в мета-рейтинге UFC в среднем весе и 4-ю строчку в рейтинге специализированной прессы;
Подъем Данкана: Кристиан Лерой Данкан расположился на 11-м месте в мета-рейтинге организации и на 10-м месте в списке топовых бойцов по версии СМИ;
Статус главного претендента: Победитель этого противостояния гарантированно станет одним из основных кандидатов на титул в среднем весе.
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