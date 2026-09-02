Ваш ребенок идет в школу? Не забудьте сказать ему эти 6 слов!

·49·Общество
Ваш ребенок идет в школу? Не забудьте сказать ему эти 6 слов!

В преддверии начала нового учебного года в ранец ребенка, помимо учебников и тетрадей, нужно положить еще одну важную вещь. Это — вера и поддержка родителей.

Для ребенка, стоящего на пороге школы, первые шаги, новая среда, отношения с учителями и одноклассниками имеют огромное значение. Поэтому несколько простых слов, услышанных ребенком перед школой, могут повлиять на то, как он будет вести себя в течение всего учебного года.

Самое главное, что эти слова — не упрек и не требование. Они дают ребенку ощущение: «Ты не одинок, я на твоей стороне».

1. «Не бойся задавать вопросы»

Ребенок не обязан знать все. Спросить о том, чего не понял — это не повод для стыда, напротив, это важнейшая часть обучения.

Если родители учат ребенка не бояться задавать вопросы, он будет активнее как на уроках, так и в жизни.

«Если чего-то не понял — обязательно спроси. Задавать вопросы — это не значит не знать, это значит стремиться узнать».

2. «Оценка показывает твои старания»

Иногда, как бы ребенок ни старался, он может не достичь ожидаемого результата. В такой ситуации оценивание его только по отметкам может снизить уверенность ребенка в себе.

Важно объяснить ребенку, что наряду с результатом ценится также старание, стремление и труд.

Главная задача родителей — перед тем как спросить «Почему не 5?», поинтересоваться: «Сколько усилий ты приложил для этого?»

3. «Не бойся совершать ошибки»

Школа — это не место, где нельзя ошибаться. Напротив, ребенок учится именно через свои ошибки.

Неправильный ответ, нерешенная задача или ошибка в задании не делают его неспособным.

Нужно объяснить ребенку, что ошибка — это не поражение, а опыт для следующей попытки.

4. «Если тебя обижают, скажи мне»

Ребенок не обязан самостоятельно решать абсолютно любые проблемы, с которыми он сталкивается в школе.

Если кто-то оскорбляет его, дразнит, пугает или заставляет чувствовать себя неуютно, он должен знать, что может рассказать об этом родителям.

Самое главное — когда ребенок говорит об этом, нельзя сразу обвинять его или преуменьшать его проблему.

5. «Не дразни других»

В классе учатся дети с самыми разными характерами, способностями и интересами.

Легко смеяться над чьей-то внешностью, одеждой, оценкой, речью или ошибкой. Но такая «шутка» может больно ранить другого ребенка.

Поэтому ребенку нужно усвоить простые правила:

  • не унижать других;

  • не дразнить более слабых детей;

  • не смеяться над чужими ошибками;

  • при необходимости — помогать.

6. «Не сравнивай себя с другими»

Кто-то в классе силен в математике, кто-то в изучении языков, а кто-то одарен в спорте или творчестве.

У каждого ребенка свой темп.

Поэтому вместо сравнений в духе «У Васи оценка 5, а почему ты получил 4?», полезнее сравнить сегодняшний результат ребенка с его вчерашними достижениями.

Подготовка к школе заключается не только в покупке портфеля

Перед началом учебного года родители часто готовят форму, книги, тетради и другие школьные принадлежности. Но психологическая подготовка ребенка важна ничуть не меньше.

Если он пойдет в школу со следующими мыслями, он будет чувствовать себя намного увереннее:

«Я не обязан знать все. Я могу ошибаться. Я могу задавать вопросы. Если я столкнусь с трудностями, я могу рассказать об этом родителям».

По сути, самые важные слова, которые нужно сказать ребенку — это:

«Независимо от того, какую оценку ты получил, я вижу твои старания и буду рядом, если возникнут трудности».

Ведь в школе ребенку понадобятся не только знания, но и умение верить в себя, уважать других и просить о помощи в случае возникновения проблем.

Поэтому перед началом учебного года постарайтесь сказать своему ребенку эти шесть фраз. Быть может, одно такое, кажущееся простым слово, окажется важнее, чем вы думаете.

А вы говорили эти слова своему ребенку?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В столице крупное дерево упало на автомобили: Первые подробности с места происшествияВ столице крупное дерево упало на автомобили: Первые подробности с места происшествияСегодня, 10:51Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)Сегодня, 09:23Студенты Оксфорда прибыли в Узбекистан: они изучают узбекский язык...Студенты Оксфорда прибыли в Узбекистан: они изучают узбекский язык...Вчера, 19:09«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщину«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщинуВчера, 15:04В Чиракчи возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины с инвалидностьюВ Чиракчи возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины с инвалидностьюВчера, 09:26Саида Мирзиёева поздравила наш народ с Днем независимости!Саида Мирзиёева поздравила наш народ с Днем независимости!Вчера, 08:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком