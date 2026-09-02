Смартфон Vivo В80 Lite 5Г представлен с аккумулятором 10 000 мА·ч

·1·Технологии
Смартфон Vivo В80 Lite 5Г представлен с аккумулятором 10 000 мА·ч

Компания Vivo готовится к выпуску своего нового смартфона Vivo В80 Lite 5Г. Согласно данным иксбт.ком, главной особенностью этого устройства станет рекордный для всей серии аккумулятор огромной емкости. Презентация назначена на 3 сентября, и на данный момент устройство уже появилось в системе предварительного заказа, что прояснило его технические характеристики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации, покупателям будут предложены три конфигурации памяти: 6 GB RAM / 128 GB встроенной памяти, 6 GB / 256 GB и 8 GB / 256 GB. Смартфон также поступит в продажу в трех привлекательных цветах: розовом, зеленом и черном.

Технические возможности и производительность

Ранее этот гаджет прошел тестирование в бенчмарке Geekbench. Согласно результатам, устройство работает на базе процессора Dimensity 7360-Турбо под управлением новейшей операционной системы Android 16. Документы сертификационного органа ТУВ подтверждают, что смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Версия устройства для рынка Малайзии зарегистрирована под номером модели В2626. Напомним, что ранее эта модель была представлена в Пакистане, где она была анонсирована с аккумулятором емкостью 7050 мА·ч. Примечательно, что в малайзийской версии этот показатель был увеличен до 10 000 мА·ч.

Дисплей и характеристики защиты

Внешний вид и прочность смартфона также выполнены на высоком уровне. Основываясь на предыдущих презентациях, можно сказать, что устройство будет оснащено изогнутым АМОЛЭД-экраном с частотой обновления 120 Hz. Это обеспечит пользователям плавность и высокое качество изображения.

Кроме того, корпус имеет прочный защитный слой уровня ИП69, полностью отвечающий современным требованиям. Это обеспечивает высокую степень защиты устройства от воздействия воды и пыли.

VivoVivoV80Lite5GСмартфонAndroid16Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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