Будущее Эрлинга Холанда: смогут ли испанские гранды переманить его

Вероятность того, что нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в одном из испанских грандов, существует всегда. Как сообщает Goal.com, бывший футболист Дитмар Хаманн поделился своими мыслями о будущем норвежского бомбардира и о том, как он может отреагировать на интерес со стороны каталонской «Барселоны» или мадридского «Реала». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эрлинг Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года, пойдя по стопам своего отца Альфа-Инге. Эта сделка с официально объявленной трансферной стоимостью в 51 миллион фунтов стерлингов оказалась настоящей находкой на современном футбольном рынке. Уже в первом сезоне в команде под руководством Пепа Гвардиолы нападающий выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, оформив требл и забив 52 гола.

С тех пор вокруг мощного форварда обновилось множество рекордов, а в чемпионате Англии он стремительно преодолел отметку в сто забитых мячей. Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2034 года. Однако нет никаких гарантий, что соглашение будет выполнено до конца, так как слухи об интересе со стороны испанских клубов не утихают.

Испанские гранды и новые вызовы

Летом следующего года Эрлингу Холанду исполнится 27 лет, и он завершит свой пятый сезон в Манчестере. Обсуждается, что именно в этот период футболист может открыть для себя новые горизонты и отправиться на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу». Бывший полузащитник Дитмар Хаманн в интервью в партнерстве с Бетиниа высказал свое мнение по этому вопросу.

По мнению Хаманна, футболист уже выиграл все возможные трофеи в составе «Манчестер Сити». После побед в чемпионате и Лиге чемпионов появление у игрока новой мотивации и стремления к переменам спустя определенное время является естественным процессом. Несмотря на наличие долгосрочного контракта, если такие команды, как «Барселона» или «Реал Мадрид», постучатся в дверь, для любого футболиста это может стать серьезным шагом.

Тем не менее, вопрос трансфера зависит не только от желания игрока. Без согласия «Манчестер Сити» и с учетом условий действующего масштабного контракта, этот переход ожидается довольно сложным. Кроме того, очевидно, что трансферная стоимость Холанда не будет низкой, что может создать дополнительные трудности для испанских клубов.