Будущее Эрлинга Холанда: смогут ли испанские гранды переманить его

·41·Спорт
Будущее Эрлинга Холанда: смогут ли испанские гранды переманить его

Вероятность того, что нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в одном из испанских грандов, существует всегда. Как сообщает Goal.com, бывший футболист Дитмар Хаманн поделился своими мыслями о будущем норвежского бомбардира и о том, как он может отреагировать на интерес со стороны каталонской «Барселоны» или мадридского «Реала». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эрлинг Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года, пойдя по стопам своего отца Альфа-Инге. Эта сделка с официально объявленной трансферной стоимостью в 51 миллион фунтов стерлингов оказалась настоящей находкой на современном футбольном рынке. Уже в первом сезоне в команде под руководством Пепа Гвардиолы нападающий выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, оформив требл и забив 52 гола.

С тех пор вокруг мощного форварда обновилось множество рекордов, а в чемпионате Англии он стремительно преодолел отметку в сто забитых мячей. Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2034 года. Однако нет никаких гарантий, что соглашение будет выполнено до конца, так как слухи об интересе со стороны испанских клубов не утихают.

Испанские гранды и новые вызовы

Летом следующего года Эрлингу Холанду исполнится 27 лет, и он завершит свой пятый сезон в Манчестере. Обсуждается, что именно в этот период футболист может открыть для себя новые горизонты и отправиться на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу». Бывший полузащитник Дитмар Хаманн в интервью в партнерстве с Бетиниа высказал свое мнение по этому вопросу.

По мнению Хаманна, футболист уже выиграл все возможные трофеи в составе «Манчестер Сити». После побед в чемпионате и Лиге чемпионов появление у игрока новой мотивации и стремления к переменам спустя определенное время является естественным процессом. Несмотря на наличие долгосрочного контракта, если такие команды, как «Барселона» или «Реал Мадрид», постучатся в дверь, для любого футболиста это может стать серьезным шагом.

Тем не менее, вопрос трансфера зависит не только от желания игрока. Без согласия «Манчестер Сити» и с учетом условий действующего масштабного контракта, этот переход ожидается довольно сложным. Кроме того, очевидно, что трансферная стоимость Холанда не будет низкой, что может создать дополнительные трудности для испанских клубов.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиРеал МадридБарселонаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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