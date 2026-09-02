В столице крупное дерево упало на автомобили: Первые подробности с места происшествия

·57·Общество
В столице крупное дерево упало на автомобили: Первые подробности с места происшествия

В одном из центральных районов Ташкента зафиксировано неприятное происшествие. Росшее вдоль улицы крупное дерево неожиданно сломалось у корня и ствола, рухнув на автомобили на парковке.

Судя по первым снимкам с места происшествия, под стволом гигантского дерева остались по меньшей мере два автомобиля, которым был причинен серьезный материальный ущерб.

Подробности с места происшествия: Принятые меры

Информация о ситуации на месте происшествия:

  • Серьезно поврежденный транспорт: Ветви и основной ствол гигантского дерева придавили крыши и переднюю часть автомобилей (включая современный кроссовер черного цвета), стоявших на парковке;

  • Мобилизация профильных служб: На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД), чрезвычайных ситуаций и районного управления благоустройства;

  • Работы по расчистке дороги: Специалисты приступили к распилу рухнувшего огромного ствола и ветвей на части, освобождению дороги для движения транспорта и извлечению автомобилей из-под дерева.

Ущерб и вопросы безопасности

Аспекты, на которые следует обратить внимание жителям города и водителям:

  • Пострадавшие: По предварительным данным, основной ущерб причинен транспортным средствам, официальной информации о пострадавших среди людей пока не поступало;

  • Проблема старых и гниющих деревьев: Данный инцидент вновь ставит на повестку дня необходимость регулярной инвентаризации многолетних, полых или находящихся на грани гниения деревьев на улицах столицы с точки зрения безопасности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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