В столице крупное дерево упало на автомобили: Первые подробности с места происшествия
В одном из центральных районов Ташкента зафиксировано неприятное происшествие. Росшее вдоль улицы крупное дерево неожиданно сломалось у корня и ствола, рухнув на автомобили на парковке.
Судя по первым снимкам с места происшествия, под стволом гигантского дерева остались по меньшей мере два автомобиля, которым был причинен серьезный материальный ущерб.
Подробности с места происшествия: Принятые меры
Информация о ситуации на месте происшествия:
Серьезно поврежденный транспорт: Ветви и основной ствол гигантского дерева придавили крыши и переднюю часть автомобилей (включая современный кроссовер черного цвета), стоявших на парковке;
Мобилизация профильных служб: На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД), чрезвычайных ситуаций и районного управления благоустройства;
Работы по расчистке дороги: Специалисты приступили к распилу рухнувшего огромного ствола и ветвей на части, освобождению дороги для движения транспорта и извлечению автомобилей из-под дерева.
Ущерб и вопросы безопасности
Аспекты, на которые следует обратить внимание жителям города и водителям:
Пострадавшие: По предварительным данным, основной ущерб причинен транспортным средствам, официальной информации о пострадавших среди людей пока не поступало;
Проблема старых и гниющих деревьев: Данный инцидент вновь ставит на повестку дня необходимость регулярной инвентаризации многолетних, полых или находящихся на грани гниения деревьев на улицах столицы с точки зрения безопасности.
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