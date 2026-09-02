Компания Митсубиши представила внедорожник Паджеро нового поколения

На японском автомобильном рынке состоялась долгожданная премьера — компания Митсубиши продемонстрировала совершенно новое поколение легендарной модели Паджеро. Согласно данным Иксбт.ком, этот автомобиль получил рамную конструкцию, постоянный полный привод и семиместный салон, показав готовность конкурировать на рынке с такими серьезными соперниками, как Toyota Land Cruiser и Nissan Патрол. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По своим габаритам модель нового поколения может легко конкурировать с представителями своего класса. Длина автомобиля составляет 4920 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1910 мм. Колесная база равна 2870 мм, что немного больше, чем у Toyota Land Cruiser 300. Также внедорожник обладает дорожным просветом в 230 мм, а его геометрическая проходимость характеризуется углом въезда 30,4 градуса, углом рампы 22,6 градуса и углом съезда 25,8 градуса. Распределение веса по осям выполнено практически идеально — в соотношении 52:48.

Технические возможности и ходовая часть

В качестве основы автомобиля выбрана высокопрочная лестничная рама. Спереди установлена двухрычажная подвеска, а сзади — пятирычажная. Под капотом разместился 2,4-литровый дизельный двигатель с турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Этот агрегат обеспечивает максимальный крутящий момент 480 Н·м, однако точная мощность двигателя в официальных данных пока не объявлена. Мотор работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В качестве системы полного привода использована фирменная система С-АВК, обеспечивающая высокую управляемость в любых дорожных условиях. Салон оснащен по схеме 2+3+2. Сиденья второго ряда могут перемещаться вперед и назад на 150 мм, их также можно полностью сложить. Для повышения комфорта установлены система вентиляции сидений и трехзонный климат-контроль.

Современные технологии и безопасность

Хотя дизайн передней панели отсылает к стилистике Паджеро первого поколения, интерьер дополнен самыми современными цифровыми технологиями. Два 14,3-дюймовых дисплея, объединенных в единый блок, передают водителю всю необходимую информацию. Также предусмотрена возможность интеграции смартфонов и аудиосистема Ямаха с 12 динамиками и двумя усилителями. Особо подчеркивается, что машина оснащена системой превосходной шумоизоляции салона.

Вопросу безопасности также уделено особое внимание: внедорожник оснащен камерой кругового обзора, выдающей трехмерное изображение с частотой 30 кадров в секунду, электронными помощниками для движения по автомагистралям и системой защиты от непреднамеренного нажатия педали. В комплекс пассивной безопасности входят восемь подушек, среди которых впервые для Митсубиши появилась центральная подушка безопасности между передними пассажирами.