Арман Царукян выступил с сенсационным предложением: что ждет ММА?

·0·Спорт
Арман Царукян выступил с сенсационным предложением: что ждет ММА?

Звезда UFC в легком весе Арман Царукян стал гостем официального подкаста организации Дип Ватер и выдвинул идею, которая потрясла мир смешанных единоборств. На вопрос о том, что бы он выбрал, если бы у него была возможность изменить одно правило в спорте, боец ответил без колебаний.

«Не должно быть раундов. Просто выходишь (в октагон) на 25 минут. Никаких раундов, никаких остановок, никаких перерывов. Прямо как настоящая уличная драка», — сказал Царукян.

Идея Царукяна: спорт или уличная драка?

Это предложение 29-летнего бойца наверняка вызовет бурные споры в ММА-сообществе:

  • Отмена раундов: Согласно текущим правилам, бои ММА (обычные или чемпионские поединки) состоят из 3 или 5 раундов (по 5 минут каждый) соответственно, с 1-минутным перерывом между ними. Царукян же предлагает формат непрерывного 25-минутного боя;

  • Приближение к реальности: По мнению «Бэтмена», отсутствие перерывов сделает бой более естественным и «настоящим», что потребует от бойцов колоссальной физической подготовки и выносливости. Такой формат может вернуть спорт к его истокам в менее ограниченной форме.

Карьера Армана Царукяна и его предстоящий бой

Давайте взглянем на карьеру Царукяна, высказавшего столь революционные мысли:

  • Профессиональный рекорд: Статистика 29-летнего спортсмена в ММА впечатляет — 23 победы (из них 15 досрочных) и всего 3 поражения;

  • Опыт и мастерство: Царукян провел свой дебют в профессиональном ММА в сентябре 2015 года. С сильнейшей лигой мира — UFC — он сотрудничает с апреля 2019 года. Он имеет звание мастера спорта по вольной борьбе и ММА, и считается одним из самых опасных и универсальных бойцов дивизиона;

  • Испытание на UFC 331: На следующем турнире Царукян выйдет в октагон против бразильца Маурисио Руффи. Ожидается, что этот бой станет важной ступенью на пути к определению претендента на чемпионский пояс.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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