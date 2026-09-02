Упавшую в канал женщину на Кобалт спас сотрудник ДПС

·31·Общество
Упавшую в канал женщину на Кобалт спас сотрудник ДПС

В Урта-Чирчикском районе Ташкентской области водитель автомобиля Кобалт потерял управление и съехал в канал. Благодаря смелости сотрудника ДПС, находившаяся в машине женщина была спасена.

Сообщается, что во время несения службы сотрудником ДПС двигавшийся впереди него автомобиль Кобалт внезапно потерял управление и упал в канал на обочине дороги.

Заметив происходящее, инспектор немедленно остановил служебную машину и без колебаний бросился на помощь. Увидев женщину, оказавшуюся в опасной ситуации в воде, он спустился в канал и вытащил ее на берег.

После этого женщине оказали необходимую первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

По словам очевидцев происшествия, сотрудник ДПС прямо в форменной одежде бросился в воду и спас женщину из опасной ситуации.

Этот случай также привлек внимание пользователей социальных сетей. Пользователи высоко оценивают оперативность и мужество сотрудника ДПС.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте дерево рухнуло на два движущихся автомобиляВ Ташкенте дерево рухнуло на два движущихся автомобиляСегодня, 19:12В Ташкене мужчина спас упавшего в канал ребенкаВ Ташкене мужчина спас упавшего в канал ребенкаСегодня, 19:09В Ташкенте пресечено мошенничество с визами на 31,2 тыс. долларовВ Ташкенте пресечено мошенничество с визами на 31,2 тыс. долларовСегодня, 14:54Огромная возможность для студенток: хокимияты оплатят контрактОгромная возможность для студенток: хокимияты оплатят контрактСегодня, 12:45Хоким Зафарабадского района попал в ДТП: сообщается о тяжелом состоянииХоким Зафарабадского района попал в ДТП: сообщается о тяжелом состоянииСегодня, 12:41Громкий скандал в Андижане: в центре «Гамхурлик» зафиксировано насилие над детьми с инвалидностьюГромкий скандал в Андижане: в центре «Гамхурлик» зафиксировано насилие над детьми с инвалидностьюСегодня, 12:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком