Упавшую в канал женщину на Кобалт спас сотрудник ДПС

В Урта-Чирчикском районе Ташкентской области водитель автомобиля Кобалт потерял управление и съехал в канал. Благодаря смелости сотрудника ДПС, находившаяся в машине женщина была спасена.

Сообщается, что во время несения службы сотрудником ДПС двигавшийся впереди него автомобиль Кобалт внезапно потерял управление и упал в канал на обочине дороги.

Заметив происходящее, инспектор немедленно остановил служебную машину и без колебаний бросился на помощь. Увидев женщину, оказавшуюся в опасной ситуации в воде, он спустился в канал и вытащил ее на берег.

После этого женщине оказали необходимую первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

По словам очевидцев происшествия, сотрудник ДПС прямо в форменной одежде бросился в воду и спас женщину из опасной ситуации.

Этот случай также привлек внимание пользователей социальных сетей. Пользователи высоко оценивают оперативность и мужество сотрудника ДПС.