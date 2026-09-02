В АПЛ закрылось трансферное окно: самые громкие сделки лета 2026 года

·62·Спорт
В АПЛ закрылось трансферное окно: самые громкие сделки лета 2026 года

В Английской Премьер-лиге официально завершился летний трансферный рынок 2026 года. Перед началом нового сезона клубы потратили сотни миллионов евро на усиление составов, побив ряд рекордов. Согласно итоговым показателям портала Трансфермаркт, абсолютным рекордсменом по покупкам этим летом стал «Манчестер Сити», а лидером по продажам оказался «Ньюкасл», достигший соглашения с каталонским грандом.

10 самых дорогих приобретений: крупный ход «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»

Этим летом гранды АПЛ задействовали исторические суммы для перестройки центральной линии и атаки. В десятку самых дорогих трансферов вошли следующие сделки:

  • Энсо Фернандес («Челси» → «Манчестер Сити») — €145 млн

  • Морган Роджерс («Астон Вилла» → «Челси») — €138 млн

  • Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест» → «Манчестер Сити») — €135 млн

  • Брэдли Барколя («ПСЖ» → «Ливерпуль») — €125 млн

  • Сандро Тонали («Ньюкасл» → «Тоттенхэм») — €108 млн

  • Матеуш Фернандеш («Вест Хэм» → «Тоттенхэм») — €99 млн

  • Аюб Буадди («Лилль» → «Манчестер Сити») — €95 млн

  • Савиньо («Манчестер Сити» → «Тоттенхэм») — €87,7 млн

  • Бруно Гимараэс («Ньюкасл» → «Арсенал») — €87,5 млн

  • Карлос Балеба («Брайтон» → «Манчестер Юнайтед») — €75,9 млн

10 самых дорогих продаж: прибыль «Ньюкасла» и саудовские инвестиции

Английские клубы проявили высокую активность не только в покупках, но и в пополнении своих бюджетов за счет продажи футболистов:

  • Энтони Гордон («Ньюкасл» → «Барселона») — €80 млн

  • Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити» → «Аль-Кадисия») — €61 млн

  • Олли Уоткинс («Астон Вилла» → «Аль-Хиляль») — €58,4 млн

  • Марк Кукурелья («Челси» → «Реал Мадрид») — €55 млн

  • Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — €44 млн

  • Кристиан Ромеро («Тоттенхэм» → «Атлетико Мадрид») — €33 млн

  • Кертис Джонс («Ливерпуль» → «Интер») — €30 млн

  • Джед Спенс («Тоттенхэм» → «Интер») — €30 млн

  • Трево Чалоба («Челси» → «Комо») — €30 млн

  • Донелл Мален («Астон Вилла» → «Рома») — €25 млн

Главные итоги трансферной кампании 2026 года

Нынешнее трансферное окно выделилось рядом стратегических тенденций. «Манчестер Сити», выделив почти €375 млн в общей сложности на Энсо Фернандеса, Эллиота Андерсона и Аюба Буадди, послал серьезный сигнал конкурентам. А «Тоттенхэм» за счет приобретений Сандро Тонали и Матеуша Фернандеша кардинально усилил среднюю линию. При этом интерес клубов Саудовской Аравии к звездам Премьер-лиги остался высоким: Тиджани Рейндерс и Олли Уоткинс стали самыми дорогими трофеями саудовцев.

По вашему мнению, какая покупка летней трансферной кампании 2026 года стала самой успешной? Оправдают ли свою стоимость Энсо Фернандес за €145 млн или Морган Роджерс за €138 млн? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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