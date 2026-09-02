Представлен Acer Веро 16: высокая производительность и ремонтопригодность

Компания Acer представила новый ноутбук Acer Веро 16, сочетающий в себе современные технологии и экологичный подход. По данным Иксбт.ком, устройство отличается не только высокой производительностью, но и простотой замены компонентов, а также прочным корпусом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Хоме и относится к категории Copilot+ ПК. В максимальной конфигурации ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra Кс9 388Х и встроенной графикой Intel Арк Б390. Общая производительность платформы искусственного интеллекта достигает 180 TOPS.

Технические возможности и характеристики экрана

Производитель предоставляет пользователям возможность эффективно работать, создавать контент и запускать приложения даже без постоянного подключения к сети. Ноутбук оснащен 24 GB оперативной памяти (RAM) и SSD накопителем объемом 512 GB.

Для дисплея доступно несколько вариантов, основным из которых является 3К ОЛЭД-экран с частотой обновления до 120 Hz. Также предлагаются конфигурации с 2К OLED, включая варианты с сенсорным управлением. Все экраны имеют соотношение сторон 16:10, сертификат Лов Блуе Лигхт, контрастность 100 000:1 и время отклика 1 мс.

Интерфейсы и экологичный подход

Устройство оснащено 5-мегапиксельной инфракрасной камерой со шторкой, двумя портами Тундерболт 4, разъемом HDMI 2.1 с поддержкой вывода изображения до 8К, Wi-Fi 7 и слотом для СД-карт. Функциями искусственного интеллекта управляет платформа АкерСенсе, объединяющая инструменты для автоматизации задач, поиска данных и общения.

Особое внимание уделено удобству технического обслуживания устройства. Доступ к внутренним компонентам возможен без специальных инструментов благодаря специальным защелкам. Предусмотрена возможность замены SSD и аккумулятора, а также отдельная замена шарнирной конструкции.

Корпус ноутбука прошел испытания на соответствие военному стандарту МИЛ-СТД-810Х. При его производстве использовался материал Acer Веро Алуминум, половина которого состоит из переработанного промышленного алюминия, а остальная часть — из алюминия с низким углеродным следом. Упаковочные материалы также полностью пригодны для вторичной переработки.