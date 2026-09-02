Руководство «Манчестер Сити» дало официальную оценку трансферу Энсо Фернандеса

Громкий переход аргентинского чемпиона мира Энсо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» серьезно изменил расстановка сил в АПЛ. Угу Виана, занимающий пост технического директора манкунианцев, впервые сделал официальное заявление по поводу трансфера 25-летнего хавбека, раскрыв стратегическое значение данного решения.

«Статус мирового уровня»: как Угу Виана оценил трансфер?

В интервью клубной пресс-службе спортивный функционер подчеркнул, что трансферная политика «Манчестер Сити» всегда основывается на высоких стандартах, и Энсо полностью отвечает этим требованиям:

«Наш клуб всегда стремится подписывать контракты с футболистами мирового уровня. Фернандес полностью соответствует этому статусу;

Энсо — идеальный игрок для полузащиты. Мы очень рады, что теперь он в нашей команде. Фернандес существенно усилит «Манчестер Сити»».

Новый этап в центре поля: Виана и долгосрочный план «Сити»

Одним из первых крупных и решающих шагов Угу Вианы на руководящей должности стало именно заключение 5-летнего соглашения с Фернандесом. По мнению экспертов, данное соглашение решает следующие стратегические задачи:

Абсолютный контроль в центре поля: способность Энсо точно доставлять мяч на дальние дистанции и быстро принимать решения под прессингом идеально вписывается в тактику Пепа Гвардиолы;

Обновление средней линии: на фоне возрастных изменений Кевина Де Брюйне и других лидеров аргентинский полузащитник рассматривается как кандидат на роль главной движущей силы команды на долгие годы.

Гранд АПЛ посредством этого трансфера не только укрепил состав, но и переманил у главного конкурента одну из главных звезд, в очередной раз продемонстрировав свои чемпионские амбиции на сезон.

Как вы думаете, оправдает ли себя оценка Угу Вианы — сможет ли Энсо Фернандес усилить игру «Манчестер Сити» и доказать там статус лучшего полузащитника мира? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!