Объявлены курсы валют на 3 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 7,39 сума и составил 11 813,09 сума.

• Евро подешевел на 88,93 сума и составил 13 677,20 сума.

• Российский рубль снизился на 1,9 сума и составил 135,61 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 129,35 сума и составил 15 929,95 сума.

• Японская иена снизилась на 0,04 сума и составила 74,00 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 196,87 сума и составил 14 507,05 сума.

• Китайский юань снизился на 1,23 сума и составил 1 757,53 сума.