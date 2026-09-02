Энсо Фернандес сделал первое заявление после перехода в «Манчестер Сити»

·45·Спорт
Энсо Фернандес сделал первое заявление после перехода в «Манчестер Сити»

В английской Премьер-лиге официально завершился один из самых крупных и обсуждаемых трансферов года. Центральный полузащитник лондонского «Челси» и чемпион мира в составе сборной Аргентины Энсо Фернандес неожиданно стал игроком «Манчестер Сити». 25-летний хавбек, подписавший с «горожанами» долгосрочный контракт на 5 лет, впервые официально прокомментировал причины этого громкого решения, планы в новой команде и уровень клуба.

«Этот клуб создан для побед»: почему Фернандес выбрал «Сити»?

По словам Энсо, присоединение к составу чемпиона Англии считается одной из высших точек в карьере любого профессионального футболиста:

  • «Манчестер Сити» — самый успешный клуб в Англии за последние годы. Каждый футболист хочет быть частью такой команды, потому что знает, насколько профессионально здесь все организовано;

  • Я не мог быть счастливее оказавшись здесь. Я полностью готов принять этот вызов, чтобы помочь «Сити» выиграть новые трофеи. Эта команда создана только для побед.

Звезды в каждой линии: Конкуренция и 100-процентная самоотдача

Ни для кого не секрет, что в полузащите «Манчестер Сити» царит высокая конкуренция. Тем не менее, аргентинская звезда заявил, что не боится этого, а напротив, хочет еще больше усилить свою игру, учась у партнеров мирового уровня:

  • «Если посмотреть на состав, игроки высокого уровня есть в каждой линии «Сити». Я хочу учиться у новых одноклубников и развиваться дальше как футболист;

  • Я горжусь тем, что постоянно совершенствую свою игру. Каждый, кто работал со мной, прекрасно знает, как упорно я тружусь на тренировках каждый день и сколько сил отдаю матчах. Я выкладываюсь на 100 процентов и обещаю своему новому клубу, что здесь ничего не изменится, я буду бороться до конца».

5-летний контракт дает основания полагать, что тренерский штаб «Манчестер Сити» рассматривает этого футболиста как долгосрочную стратегическую фигуру в центре поля. Ожидается, что данная сделка не только существенно усилит среднюю линию манчестерского клуба, но и изменит баланс сил между главными конкурентами в турнирной таблице.

А как считаете вы, сможет ли Энсо Фернандес быстро влиться в игровой стиль «Манчестер Сити» и стать незаменимым лидером команды, или же из-за внутренней конкуренции столкнется с трудностями в борьбе за основной состав? Оставляйте свои догадки и мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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