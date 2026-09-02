Представлен Oukitel ВП600 с двумя вентиляторами и аккумулятором 10 000 mAh

·73·Технологии
Представлен Oukitel ВП600 с двумя вентиляторами и аккумулятором 10 000 mAh

Согласно данным Иксбт.ком, бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel ВП600 с уникальными техническими характеристиками вместе со своей новой моделью ВП70 Ultra. Устройство ориентировано на мобильных геймеров и привлекает внимание тем, что впервые в мире оснащено двумя охлаждающими вентиляторами, а также современной системой РГБ-подсветки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Несмотря на то, что модель Oukitel ВП600 специализирована для игр, в качестве аппаратной основы была выбрана платформа MediaTek Dimensity 8300, а не флагманские процессоры высшего уровня. Тем не менее, смартфон оснащен внушительным набором технических возможностей для обеспечения высокой производительности и стабильной работы.

Технические возможности и экран

Смартфон получил увеличенный 6,8-дюймовый ОЛЭД-дисплей, разрешение экрана поддерживает формат Фулл ХД+. Кроме того, частота обновления дисплея составляет 120 Hz, что обеспечивает очень плавное отображение картинки в динамичных играх и приложениях.

Объем оперативной памяти (RAM) устройства составляет рекордные 24 GB. Это позволяет запускать несколько тяжелых приложений одновременно и работать в процессе игры без каких-либо зависаний. Что касается возможностей съемки, смартфон оснащен основной камерой на 108 мегапикселей.

Автономность и защита

Одним из важнейших аспектов для геймеров и активных пользователей является аккумулятор. Устройство получило огромную батарею емкостью 10 000 mAh, а для ее быстрой зарядки предусмотрено зарядное устройство мощностью 45 Вт.

Особое внимание также уделено безопасности и прочности корпуса. Oukitel ВП600 поддерживает современную технологию еСИМ и соответствует высочайшему стандарту защиты от пыли и воды ИП69К. В настоящее время производитель не раскрыл информацию о цене и сроках выхода нового смартфона в продажу.

OukitelСмартфонГеймерыТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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