Нурсултон Рузибоев сделал открытое заявление перед большим боем 5 сентября

Соотечественник Нурсултон Рузибоев, который выйдет в октагон 5 сентября на очередном престижном турнире UFC в столице Франции Париже, впервые подробно рассказал о деталях предстоящего противостояния со своим соперником — британской звездой Майклом «Веномом» Пейджем. Узбекский боец открыто рассказал о том, как был организован этот бой, о необычном стиле соперника и интересном совпадении годичной давности.

«Мое обращение к UFC не осталось без ответа»

Рузибоев подчеркнул, что сразу после завершения своего предыдущего боя потребовал у руководства лиги предоставить ему возможность встретиться с сильнейшими бойцами рейтинга:

«Правильно, после моего последнего боя я сам попросил соперника из топ-15 рейтинга. UFC сразу дал Майкла Пейджа. Сам я этому очень рад. Дай Бог, в субботу постараюсь показать болельщикам красивый и содержательный бой».

«Наблюдение, начавшееся с Беллатор: неудобный стиль Пейджа»

Нурсултон не смотрит на британского бойца просто как на очередного оппонента. Он особо отметил, что уже много лет внимательно следит за карьерой Пейджа:

Подвижность и необычная стойка: «Я слежу за боями Майкла Пейджа давно, еще со времен его выступления в Беллатор. Он не стоит на месте, всегда в движении. У него очень неудобная стойка», — признается Рузибоев.

Особая подготовка: В тренировочном лагере велась специальная тактическая работа против способности британского спортсмена чувствовать дистанцию и наносить удары под неожиданным углом.

Беседа годичной давности и сбывшееся предсказание

Боец напомнил, что это противостояние возникло не случайно, и ровно год назад эта тема поднималась в местных СМИ:

«Если не ошибаюсь, год назад один блогер в Узбекистане спрашивал о возможности проведения боя с этим Майклом Пейджем. Было высказано мнение: «Если этот бой состоится, это было бы крутое противостояние». Тогда у меня самого появился интерес, и я ответил: «Будет, мне это интересно». И вот, спустя год, UFC свел меня именно с этим соперником. Соответственно, я тщательно подготовился».

Обращение к болельщикам и обещание победы

В завершение своей речи Нурсултон обратился ко всем соотечественникам и любителям ММА, призвав их объединиться вокруг октагона в субботний вечер:

«Дай Бог, 5 сентября состоится мой бой. Смотрите, наблюдайте и поддерживайте. Я приложу все силы, чтобы порадовать вас красивой победой».

Победа в этом бою напрямую выведет Рузибоева в число 15 сильнейших бойцов полусредней весовой категории и приблизит его к чемпионской гонке.

А как думаете вы, сможет ли Нурсултон Рузибоев нейтрализовать необычные движения Майкла Пейджа в партере или бой продлится всю дистанцию и решится решением судей? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!