Руководитель, совершивший сексуализированное насилие над инвалидами, приговорен к 15 годам тюрьмы

В Южной Корее бывший руководитель учреждения по уходу за людьми с инвалидностью был признан виновным в тяжком преступлении и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает BBC, бывший руководитель учреждения «Секдонгвон» в городе Инчхон по фамилии Ким был осужден за совершение сексуализированного насилия в отношении трех воспитанников.

Расследование по данному делу началось в феврале прошлого года. После этого правоохранительные органы приступили к изучению обвинений, выдвинутых против руководителя учреждения.

Инцидент также стал причиной масштабных проверок. Правительство Южной Кореи проверило 1 507 учреждений по уходу, оказывающих услуги людям с инвалидностью на территории страны. В результате в 33 из них были выявлены возможные случаи насилия.

Кроме того, в ходе специальной оценки, проведенной по заказу уезда Канхва, выяснилось, что 20 нынешних и бывших воспитанниц учреждения «Секдонгвон» также могли пострадать от насилия.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок охарактеризовал эту ситуацию как серьезную проблему, подчеркнув, что подобные происшествия вновь выносят на повестку дня важные задачи, стоящие перед государством и обществом.