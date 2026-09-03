Определены 7 стратегических программ Узбекистана настоящего и будущего...

Определены основные направления и приоритетные цели развития Узбекистана на ближайшую перспективу. Главой государства объявлены 7 ключевых национальных программ, направленных на коренное преобразование образования, медицины, цифровой экономики, водных ресурсов и международного сотрудничества. Данные масштабные инициативы предусматривают вывод социально-экономического потенциала страны на новый уровень и повышение качества жизни населения.

1. Образование и человеческий капитал: К международным стандартам

В сфере, определяющей национальное будущее, намечены следующие рубежи:

100-процентный охват дошкольным образованием: Будет обеспечен полный охват всех 6-летних детей подготовительными группами к школе;

Новый этап обучения: В школах и техникумах широко внедряются передовые международные образовательные стандарты, а масштаб обучения профессиям будет доведен до 1 миллиона граждан;

Авторитет высшего образования: Планируется вывести как минимум 10 высших учебных заведений республики в престижный мировой рейтинг ТОП-1000.

2. Здравоохранение: 5 процентов ВВП — на медицину

Финансовое обеспечение концепции здоровой нации:

Увеличение финансирования: Доведение выделяемых на сферу государственных расходов до 5 процентов от ВВП в течение пяти лет;

Медицинское страхование и инновации: Развитие профилактики заболеваний, обязательного медицинского страхования, фармацевтики и передовых биотехнологий;

Международная медицина: Привлечение в страну не менее 5 ведущих зарубежных клиник и больничных сетей мира.

3. Экономика и технологии: ВВП в 300 миллиардов долларов и искусственный интеллект

Финансовые и технологические цели, обеспечивающие глобальную конкурентоспособность:

Приток инвестиций: Привлечение 450 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в национальную экономику в течение следующих 10 лет;

Рубеж 2030 года: Доведение к 2030 году объема валового внутреннего продукта (ВВП) до 300 миллиардов долларов, а доходов на душу населения — более чем до 10 тысяч долларов;

Промышленность и стартапы: Создание 2 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в отраслях промышленности, развитие венчурного капитала, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых экосистем.

4. Вода и экология: Полное сохранение ресурсов

Решительные меры против климатического кризиса:

100% водосберегающие системы: Все сельскохозяйственные посевные площади будут полностью переведены на современные водосберегающие технологии орошения;

Зеленые города: Уровень озеленения в городах и населенных пунктах будет доведен как минимум до 30 процентов.

5. Справедливость и верховенство закона

Укрепление доверия граждан и обеспечение безопасности:

Усиление подлинной независимости судебной власти и гарантии защиты прав человека;

Бескомпромиссная борьба с теневой экономикой, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми.

6. Махалля — центр инициатив

Государственные программы напрямую увязываются с волеизъявлением граждан:

Районные и городские бюджеты, расходы на инфраструктуру и местные проекты будут утверждаться напрямую исходя из запросов махаллей и жизненных потребностей населения.

7. Многовекторная дипломатия и глобальное сотрудничество

Расширяются масштабы открытости и партнерства во внешней политике:

Центральная Азия, СНГ, Европейский Союз, США, Азия и арабские государства — укрепляются стратегические связи;

Активизируются новые экономические и дипломатические связи с регионами Африки и Латинской Америки (на сегодняшний день Узбекистан установил официальные дипломатические отношения почти со 170 странами).

Данные 7 объявленных национальных программ служат мобилизации деятельности всех звеньев государства на достижение единой цели — благополучия населения и устойчивого развития.

А как вы считаете, какое из этих 7 направлений является наиболее важным в обеспечении стратегических достижений Узбекистана? Как вы оцениваете план по доведению ВВП до 300 миллиардов долларов к 2030 году? Оставляйте свои мысли в комментариях!