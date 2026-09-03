Определены 7 стратегических программ Узбекистана настоящего и будущего...
Определены основные направления и приоритетные цели развития Узбекистана на ближайшую перспективу. Главой государства объявлены 7 ключевых национальных программ, направленных на коренное преобразование образования, медицины, цифровой экономики, водных ресурсов и международного сотрудничества. Данные масштабные инициативы предусматривают вывод социально-экономического потенциала страны на новый уровень и повышение качества жизни населения.
1. Образование и человеческий капитал: К международным стандартам
В сфере, определяющей национальное будущее, намечены следующие рубежи:
100-процентный охват дошкольным образованием: Будет обеспечен полный охват всех 6-летних детей подготовительными группами к школе;
Новый этап обучения: В школах и техникумах широко внедряются передовые международные образовательные стандарты, а масштаб обучения профессиям будет доведен до 1 миллиона граждан;
Авторитет высшего образования: Планируется вывести как минимум 10 высших учебных заведений республики в престижный мировой рейтинг ТОП-1000.
2. Здравоохранение: 5 процентов ВВП — на медицину
Финансовое обеспечение концепции здоровой нации:
Увеличение финансирования: Доведение выделяемых на сферу государственных расходов до 5 процентов от ВВП в течение пяти лет;
Медицинское страхование и инновации: Развитие профилактики заболеваний, обязательного медицинского страхования, фармацевтики и передовых биотехнологий;
Международная медицина: Привлечение в страну не менее 5 ведущих зарубежных клиник и больничных сетей мира.
3. Экономика и технологии: ВВП в 300 миллиардов долларов и искусственный интеллект
Финансовые и технологические цели, обеспечивающие глобальную конкурентоспособность:
Приток инвестиций: Привлечение 450 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в национальную экономику в течение следующих 10 лет;
Рубеж 2030 года: Доведение к 2030 году объема валового внутреннего продукта (ВВП) до 300 миллиардов долларов, а доходов на душу населения — более чем до 10 тысяч долларов;
Промышленность и стартапы: Создание 2 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в отраслях промышленности, развитие венчурного капитала, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых экосистем.
4. Вода и экология: Полное сохранение ресурсов
Решительные меры против климатического кризиса:
100% водосберегающие системы: Все сельскохозяйственные посевные площади будут полностью переведены на современные водосберегающие технологии орошения;
Зеленые города: Уровень озеленения в городах и населенных пунктах будет доведен как минимум до 30 процентов.
5. Справедливость и верховенство закона
Укрепление доверия граждан и обеспечение безопасности:
Усиление подлинной независимости судебной власти и гарантии защиты прав человека;
Бескомпромиссная борьба с теневой экономикой, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми.
6. Махалля — центр инициатив
Государственные программы напрямую увязываются с волеизъявлением граждан:
Районные и городские бюджеты, расходы на инфраструктуру и местные проекты будут утверждаться напрямую исходя из запросов махаллей и жизненных потребностей населения.
7. Многовекторная дипломатия и глобальное сотрудничество
Расширяются масштабы открытости и партнерства во внешней политике:
Центральная Азия, СНГ, Европейский Союз, США, Азия и арабские государства — укрепляются стратегические связи;
Активизируются новые экономические и дипломатические связи с регионами Африки и Латинской Америки (на сегодняшний день Узбекистан установил официальные дипломатические отношения почти со 170 странами).
Данные 7 объявленных национальных программ служат мобилизации деятельности всех звеньев государства на достижение единой цели — благополучия населения и устойчивого развития.
А как вы считаете, какое из этих 7 направлений является наиболее важным в обеспечении стратегических достижений Узбекистана? Как вы оцениваете план по доведению ВВП до 300 миллиардов долларов к 2030 году? Оставляйте свои мысли в комментариях!
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