«Джононга бордим бир кеча...»: В служебном помещении День независимости отметили задорными танцами

В преддверии очередной годовщины независимости Узбекистана поистине праздничная атмосфера царит не только на площадях и в во дворец торжеств, но и среди сотрудников сферы, которые день и ночь дежурят, чтобы спасать жизни людей. В социальных сетях распространились видеоролики, запечатлевшие то, как сотрудники Андижанской областной службы скорой медицинской помощи («103») отметили праздник в приподнятом настроении, под национальные мелодии и задорные танцы, что заслужило признание и теплые аплодисменты многих интернет-пользователей.

«Джононга бордим бир кеча...»: Незабываемый праздник в служебном помещении

Как видно из опубликованных кадров, врачи, фельдшеры и водители скорой помощи, круглосуточно готовые к вызовам, украсили фойе служебного здания праздничными шарами и в перерывах между отдыхом разделили минуты радости с коллегами:

Национальная мелодия и искренний танец: В кругу зазвучала популярная народная песня, и один из медицинских работников вышел в центр круга, поделившись со всеми отличным настроением благодаря своим неповторимым движениям и задорному танцу;

Текст песни и настроение: «Джононга бордим бир кеча, Бир-бир босиб астогина. Джонон ётар ноз уйкуда, Чертдим ешик астогина...»

Командная солидарность: Десятки собравшихся вокруг коллег — медсестры в форме, врачи и водители — дружно хлопали в ладоши, поддерживая танцующего коллегу, а некоторые сотрудники даже присоединились к кругу, сделав праздник еще более ярким.

Сложная профессия и отличное настроение: Теплые отзывы пользователей

Система скорой медицинской помощи — это одна из сфер, где каждая секунда связана с борьбой за человеческую жизнь и которая требует высокого стресса и ответственности. Духовная бодрость и искгодняя радость таких самоотверженных представителей профессий, несущих усиленный режим службы даже в праздничные дни, пришлись по душе многим:

Наблюдатели в сети подчеркивают, что медицинские работники всегда должны быть в таком приподнятом настроении, а их положительная энергия служит моральной поддержкой для скорейшего выздоровления пациентов;

Интернет-сообщество приветствует такие искренние праздничные моменты между тяжелыми и изнурительными сменами, направляя пожелания здоровья и праздничные поздравления всем сотрудникам скорой помощи.

А как вы думаете, насколько важны подобные внутренние коллективные мероприятия и моральная поддержка для медицинских работников, трудящихся в условиях постоянного давления и вызовов? Какие пожелания вы бы выразили сотрудникам «103», которые находятся на службе у народа и в праздничные дни? Оставляйте свои мысли и поздравления в комментариях!